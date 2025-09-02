©ABCテレビ

これまで数々のロケスターを発掘してきた「相席食堂」。だが、まだまだ世の中には未知なるダイヤの原石が眠っているはず。そんな未来のロケスターを発掘する夏の恒例企画が「ロケスター発掘！青田買いSP」だ。

2018年からスタートした今大会。2020年に“パンティーテックス”で優勝し、ここから全国区になった島田珠代をはじめ、2021年覇者のラッパー・呂布カルマはワイドショーのコメンテーターを務めるなど各界から引っ張りだこ！昨年は史上初の同点優勝で覇者が２人誕生した。そのひとり、CYBERJAPANのENAは“爆乳ルーレット”という最強の武器で千鳥の目をくぎ付けにした。

数々のスターを輩出してきた番組の名物企画を今年も開催。「ロケスター発掘！青田買いSP 2025」を２週にわたりお届けする。

ロケの舞台となるのは、ご当地グルメのある近畿２府４県の街。ご当地のグルメを食べながら、ロケスター候補がロケで競い合う。審査するのは千鳥の２人。「笑い」「スター性」「テクニック」の３項目で評価し、各項目10点満点で採点。ノブと大悟の合計60点満点で勝敗を決定する。優勝者には“ベストおかわり賞”としてレギュラー回のロケに行くチャンスが与えられる。

今回登場するロケスター候補は、「住職」「エプロン」「会長」「逆輸入」「髭」「チ〇コ」をキーワードに持つ総勢６人。前半戦からそれぞれの武器が威力を発揮し、いつにもましてハイレベルな大会になる！

MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。２日（火）は、よる11時10分放送。TVerでも無料配信。

