山粼賢人が主演を務める『ゴールデンカムイ』の映画第2弾が『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』のタイトルで2026年3月13日に公開されることが決定。あわせてティザービジュアルと特報映像が公開された。

シリーズ累計発行部数3,000万部を突破する人気コミック『ゴールデンカムイ』（集英社ヤングジャンプ コミックス刊）。明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一攫千金ミステリーと、厳しい大自然の中で一癖も二癖もあるキャラクターたちが躍動するサバイバルバトルアクションが人気を博している。その独特の世界観から「実写化は不可能」と言われていた本作の一大実写化プロジェクトが、2024年1月19日公開の映画を皮切りに始動。映画公開週1月19日～21日の週末動員ランキングでは堂々のNo.1を獲得（興行通信社調べ）した。そんな盛り上がりを引き継ぐ続編として、WOWOWにて『連続ドラマW ゴールデンカムイ －北海道刺青囚人争奪編－』 が放送・配信された。そして映画第2弾となる続編が幕をあける。

主人公の元陸軍兵・杉元佐一役で主演を務めるのは、『キングダム』シリーズ、『今際の国のアリス』シリーズなどの山粼。杉元と共に埋蔵金の在りかの手掛かりが描かれた「刺青人皮（いれずみにんぴ）」を求めて旅をするアイヌの少女・アシリパを山田杏奈が演じる。そのほか、眞栄田郷敦、玉木宏、矢本悠馬、工藤阿須加、胗俊太郎、大谷亮平、中川大志、北村一輝、池内博之、井浦新、舘ひろしらがキャストに名を連ねる。

制作プロダクションは、『キングダム』シリーズ、『国宝』を手がけたCREDEUS。脚本は黒岩勉、音楽はやまだ豊が続投し、監督は、『連続ドラマW ゴールデンカムイ －北海道刺青囚人争奪編－』の第3話と第5～8話を手がけた片桐健滋が新たに担当する。

ティザービジュアルには、炎の中、銃を構える杉元佐一（山粼賢人）とアシリパ（山田杏奈）の姿が。そして背後には、網走に収監されていると言われるのっぺら坊の姿も描かれている。

特報映像では、杉元とアシリパをはじめ、白石由竹（矢本悠馬）、尾形百之助（眞栄田郷敦）、鶴見中尉 （玉木宏）、土方歳三（舘ひろし）とお馴染みの面々が続々登場。さらには、大挙して押し寄せる囚人たちの姿に、「俺は不死身の杉元だ！！」と叫びながら銃を構える杉元の姿も確認できる。

【コメント】山粼賢人（杉元佐一役）ゴールデンカムイの続編が来年3月公開！ついに杉元達が網走監獄へ行きます。金塊を追い求めた三つ巴の戦いはまだまだ続きます！新たなキャラクターも出てきますし、原作でも人気のシーンも描かれていて前作とは異なる面白さ、緩急もあり、クオリティもアップしています！来年の3月にまたスクリーンで杉元達が繰り広げる物語を皆さんにお届けすることができてとても嬉しいです。パワーアップしたゴールデンカムイ続編をお楽しみに！

山田杏奈（アシリパ役）再びアシリパを演じることができてとても嬉しいです。今作では網走を軸にストーリーの肝にもなるのっぺらぼうの足跡を追っていく大切な映画になっています。役を演じる上で丁寧に、真摯に伝えることを心がけていました。映画ゴールデンカムイ続編を楽しみにしてくださっている皆さまにしっかりと胸を張ってお届けできる作品になっているかと思います。公開を楽しみにしていただけたら幸いです！

野田サトル（原作者）ゴールデンカムイという作品の全体を通して大きな転換点ともいえる網走監獄を舞台にしたエピソードで、 スタッフの皆様も気合が入っていたと思われます。一度だけスタジオにお邪魔出来ましたが、実物大の監獄の門のセットもあり圧倒されました。大迫力の網走監獄、劇場でぜひ観て頂きたいです。原作者の僕は舎房で殺される囚人としてカメオ出演を希望し囚人服まで用意してもらったのに、スケジュールが合わず断念しまして非常に悲しいです。鶴見中尉に殺されたかった。

片桐健滋（監督）雪が降らないと言われた場所で、日々、雪に見舞われ。豪雪でセットが倒壊したりと、自然に翻弄された撮影を皆で乗り切り、やっと仕上げに至りました。原作で映像化の困難な部分は、沢山、野田先生にアイデアを頂きました。最後まで観客を楽しませたい！と、執筆にお忙しい中、真摯にアドバイスを頂けたことに感謝しています。緻密に練られた、それぞれの思惑が交差する網走監獄襲撃編、是非、スクリーンでご覧ください。

松橋真三（プロデューサー／CREDEUS）大ヒットとなった劇場版『ゴールデンカムイ』、そしてWOWOWで史上1位の大ヒット（※）となった連続ドラマ『北海道刺青囚人争奪編』。日本映画やドラマの枠を大きく超えた資本と、日本映画界の才能を結集させ、大ヒットシリーズとして成長している本シリーズですが、いよいよ、新作『網走監獄襲撃編』をお届けできる運びとなりました。物語は面白く、謎解きはストーリーを牽引し、命がけのアクションは胸を熱くし、愛と友情は深まり涙がむ せびます。そして、必ず笑えると約束します。今までの復習も大切だけど、間に合わなくても大丈夫。映画の冒頭にこれまでのおさらいを入れています。ファンの皆様もこれからご覧になる方も、ぜひお楽しみに！（※WOWOWのドラマジャンルにおいて）

大瀧亮（プロデューサー／WOWOW）前作で多くのお客様に観ていただき、そして凄まじく好評をいただけたことを嬉しく思います。主人公・杉元たちの旅はいよいよ金塊争奪戦のターニングポイントを迎えます。前作に続き素晴らしいキャストとスタッフに集結いただきました。新しいキャラクターも参戦しますが、こちらは是非解禁をお待ちいただければと思います。 本作に関わる全ての人の叡智の結集により、更に大スケールの物語と映像をお届けしますので、是非映画館で体験ください！

※アシリパの「リ」は小文字が正式表記

