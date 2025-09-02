阪神は2日から敵地・バンテリンドームで中日と3連戦、5日からは本拠地・甲子園で広島を迎える。

阪神は現在「マジック7」。Vウィークと言って良い1週間の先陣を切るのは村上だ。今季は同戦で防御率1・67と好相性だ。「甲子園で（優勝が）決まれば。早いうちに決めたい」と意欲十分の右腕が、好投を期した。対する中日はマラーが先発。

3日は伊藤将が先発予想。6月に先発ローテーションに定着して以降、防御率は1・39ながら、直近5試合は未勝利。次こそ今季5勝目を手にする。対する中日は、今季阪神戦で3戦防御率2・12としている大野が先発見込みだ。

4日はブルペンデーの可能性が出てきた。先発の有力はネルソン。ここまで中継ぎ登板のみの助っ人右腕は、8月20日のウエスタン・リーグ、ソフトバンク戦で先発して3回2/3を1失点としていた。中日は涌井が先発予想。

5日の広島戦は大竹が先発予想。前回こそ4回7失点とされたが、それでも今季5戦4勝、防御率2・87と好成績が残る。広島は森が先発見込みだ。

6日は門別が先発予想。先発登板は6月4日の日本ハム戦（エスコン）が最後。8月11日に出場選手登録を抹消され、再調整を続けてきた。直球の質を見直した左腕が、優勝Xデーにもなり得る日に好投を見せる。広島は、アドゥワが先発予想だ。7日は、才木―常広が先発見込みだ。