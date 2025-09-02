10月21日よりテレビ朝日系で放送がスタートする大泉洋主演ドラマ『ちょっとだけエスパー』に宮粼あおいが出演することが決定した。

本作は、会社をクビになり、人生詰んだサラリーマンが“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う、完全オリジナルのSFラブロマンス。テレビ朝日の連続ドラマ初主演となる大泉は、会社をクビになり、家族も、貯金も、何もかもを失った“どん底サラリーマン”の主人公・文太を演じる。ネットカフェを泊まり歩く日々を送っていたある日、文太のもとに「ノナマーレ」という会社から面接の案内が届く。最終面接になぜか合格。ちょっとだけエスパーとして、“世界を救う”仕事を与えられる。用意された社宅には見知らぬ妻がいて、夫婦として暮らすことになり……。

脚本を手がけるのは、『アンナチュラル』（2018年／TBS系）、『MIU404』（2020年／TBS系）、『海に眠るダイヤモンド』（2024年／TBS系）、映画『ラストマイル』（2024年）などの野木亜紀子。テレビ朝日の連続ドラマで脚本を手がけるのは、本作が初となる。

13年ぶりの民放連ドラ出演となる宮粼が演じるのは、会社が用意した社宅で文太（大泉洋）と夫婦生活を送ることになる謎の女性・四季。四季は記憶喪失なのか、文太を本当の夫だと思い込んでいる。文太は戸惑いつつも、社長の指示により、四季の思い込みを決して否定せず、本当の夫婦として暮らさなければならず……。2018年に放送されたドラマ『あにいもうと』（TBS系）で兄妹役を演じた大泉と宮粼。実に7年ぶりの共演となる本作では、一風変わった夫婦役に挑む。

宮粼が「結構ツッコミどころのあるキャラクター」「とても可愛らしくて、天然っぽいところもある女性」と語る四季。「年齢も含めて自分から遠いキャラクターではないし、わりと等身大の役」「楽しみながら、いろいろな“遊び”ができる役だなと感じました」という宮粼が作り上げる四季に注目だ。

先日、主演の大泉らがクランクインした本作。大泉は「このドラマをやることは数年前から決まっていたので、ついに始まったなという気持ち。脚本がとても面白いのでこれから撮影が進んでいくのが楽しみで仕方ないです！」とコメントを寄せている。

また、絶賛撮影中のドラマの本編映像を使用した30秒ティザーも初公開。大泉と宮粼のインタビュー、ポスター撮影のメイキング動画もYouTubeとTVerで公開されている。

文太や四季を取り巻く個性豊かなキャラクターたちを演じるキャストは今後も発表予定。9月9日から毎週火曜日に順次情報が公開される。なお、次に発表されるキャストについて、大泉は「“こんなにカッコイイ人っているんだ！”というくらい、本当にキレイなお顔をなさっています。私も久しぶりにご一緒させていただくんですが、お会いしたら相変わらずカッコイイ！ そして音楽もなさっている方ですね。私も最近、たまに音楽をするので、そのへんの話もいろいろと聞いてみたいです」とヒントを与えた。

【宮粼あおい（四季役）コメント】●本作の出演オファーを受けたときの気持ちや台本を読んだ感想お話をいただいた瞬間“なんて面白そうなんだ！”と思い、すぐに参加させていただきたいとお返事しました。いろんな要素が盛りだくさんで、絶対楽しいドラマになるだろうな、という予感がすごくしました。本当に毎回、台本を読むのが楽しみで、これからどうなっていくのだろうとワクワクしています。何度読んでも面白いし、文太さんに関してはすでに頭の中で大泉さんがものすごく動き回っています。ほかのキャラクターもそうですが、ひとりひとりがすごく愛すべき人物として描かれているので、みんなで一緒にお芝居をするのがとても楽しみです。

●文太の妻・四季にどのような印象を持ったか夫婦のパワーバランスとしては、文太さんを操っている…ではないけれど、ちょっと転がしていて。でもすごく可愛らしくて、天然っぽいところもある女性なのかなと思っています。セリフが面白いですし、結構ツッコミどころのあるキャラクターでもあるので、それをどうやって演じていくのか、そして文太さんはこのセリフにどう返してくれるのだろうかというのも、今からとても楽しみです。 年齢も含めて自分から遠いキャラクターではないし、わりと等身大の役だと思います。楽しみながら、いろいろな“遊び”ができる役だなと感じました。

●以前、兄妹を演じた大泉洋と久々に再会して大泉さんは普通にお話ししているだけで、とにかく面白いです。先日7年ぶりくらいにお会いしましたが、当時ご一緒した作品の話や、この7年間で変化したことなどをお話ししました。何もしていなくても、その場にいるだけで面白いという本当にすごい人なので、撮影期間は本当にずっと笑って過ごせる日々になるのではないかなと思っています。

●《ジャパニーズ・ヒーロードラマ》にちなんで、自身にとってのヒーローは？もちろん家族もそうですし、ヒーローはたくさんいます！ お仕事の場でいうと、私はいろんな方に整えていただいて、こうやってカメラの前に出ることができるんですよね。そういうたくさんのヒーローたちの力をもらってお芝居ができているんだと常に思っているので、本当に私の周りはヒーローだらけです。そしてそんなふうに、自分も誰かのちょっとしたヒーローであれたらいいなと思います。

●もし自分がエスパーになるなら、どんな能力がほしいか今は一瞬でみんなを涼しくしてあげられる力が欲しいです（笑）。みんなこれから暑い中で頑張るので、この撮影を乗り切るために、ちょっとでも涼しくできる力が欲しいです。日常的なことだと、お料理をするのはすごく好きですが、やはりとても時間が掛かるので…。時間を掛けて作るのも大好きですが、たまには一瞬でおいしいご飯を作ることができるパワーが使えたらいいなと思います。

●放送を楽しみにしている視聴者にメッセージ大泉さんもそうですし、すごく久しぶりにご一緒させていただく方もいらっしゃるので、みんなが集まった空間でどんなお芝居が繰り広げられるのかが、今から楽しみで仕方ないです。見てくださる方に、この現場を楽しみながら作ったものを、その雰囲気を含めてきちんと届けられるように、まずは私も全力で楽しみます。ぜひ期待していてください。

【大泉洋（文太役）コメント】このドラマをやることは数年前から決まっていたので、ついに始まったなという感じです。まだクランクインしたばかりなんですが、現場はとても楽しい雰囲気ですよ。そして野木さんの脚本がやっぱりとても面白いので、これから進んでいく撮影が楽しみで仕方ないです。先日、久々にあおいちゃんとお会いして「もう7年も前になるんだね」なんて話をしていたんです。前回はあおいちゃんが妹で、私はダメな兄貴という設定だったんですが、今回はいろいろありますが一応夫婦。僕は年を取った気がするんですけど、あおいちゃんは変わらないですね…本当にお美しいです。 あおいちゃんを含め、共演者の皆さんが芸達者で大変面白い方たちばかりなので、その方たちとみんなで一緒にワイワイしながら、面白い作品が作れたらいいなと思っています。

