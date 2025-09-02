Ãæ¹ñ¤ÎÀ½Â¤¶È³èÆ°¤Ï5¥«·îÏ¢Â³¤Ç½Ì¾®¡¢¡Ö·ÐºÑÀ®Ä¹ÌÜÉ¸»à¼é¤ØÇ¯Æâ¤ËÅê»ñ³ÈÂç¡×¤ÈÀìÌç²È
¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë²Ú»ú¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÏ¢¹çÁáÊó¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀ½Â¤¶È¤Î·Êµ¤»Ø¿ô¤¬·Êµ¤³ÈÂç¡¦½Ì¾®¤Î¶ÌÜ¤È¤Ê¤ë50¤ò5¥«·îÏ¢Â³¤Ç²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢º£Ç¯¤Î¹ñÆâÁíÀ¸»º¡ÊGDP¡ËÀ®Ä¹Î¨ÌÜÉ¸¤Î5¡óÁ°¸å¤ò»à¼é¤¹¤ë¤¿¤áÇ¯Æâ¤Ë¹ñÌ±À¸³èÊ¬Ìî¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤ÎÀìÌç²È¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢Ãæ¹ñ¹ñ²ÈÅý·×¶É¤¬8·î31Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿8·î¤ÎÀ½Â¤¶È¤Î·Êµ¤»Ø¿ô¤Ï49¡¥4¤Ç¡¢7·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ0¡¥1¥Ý¥¤¥ó¥È²þÁ±¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤È¥í¥¤¥¿¡¼¤ÎÍ½ÁÛ¤Î49¡¥5¤ò²¼²ó¤ê¡¢·Êµ¤³ÈÂç¡¦½Ì¾®¤Î¶ÌÜ¤È¤Ê¤ë50¤ò5¥«·îÏ¢Â³¤Ç²¼²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¹ñ²ÈÅý·×¶É¤ÎÅý·×´±¤Ç¤¢¤ëìä·Ä²Ï¡Ê¥¸¥ã¥ª¡¦¥Á¥ó¥Û¡¼¡Ë»á¤Ï¡¢¡ÖÁ°·îÈæ¤Ç¤Î¾å¾º¤Ï·Êµ¤¿å½à¤Î²þÁ±¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¤¬¡¢¾®Çä¶È¤äÉÔÆ°»º¶È¤Ê¤É¶È¼ïÊÌ¤Î»ö¶È³èÆ°»Ø¿ô¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶ÌÜ¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·Êµ¤¸«ÄÌ¤·¤Î¼å¤µ¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤¬¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÉÔÆ°»º¶È³¦¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸ÛÍÑÉÔ°Â¤ÎÁýÂç¤äÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤Îµð³ÛºÄÌ³¡¢°Û¾ïµ¤¾Ý¡¢Í¢½Ð¤ÎÄãÌÂ¤Ê¤ÉÂ¿½Å¤Î»îÎý¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¤ÎGDPÀ®Ä¹Î¨5¡óÁ°¸å¤È¤¤¤¦Ìî¿´Åª¤ÊÌÜÉ¸Ã£À®¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤½¤Î¾å¤Ç¡¢½Å·ÄÂç³Ø¤ÎÕ¼ù·é¡Ê¥ä¥ª¡¦¥·¥å¥¦¥¸¥¨¡Ë¶µ¼ø¡Ê·ÐºÑ³Ø¡Ë¤¬¡ÖÃæ±ûÀ¯ÉÜ¤«¤éÃÏÊýÀ¯ÉÜ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢5¡óÁ°¸å¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Î»à¼é¤Ë¸þ¤±Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤ÏÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éº£Ç¯¤ÏÂè14¼¡5¥«Ç¯·×²è¤ÎºÇ½ªÇ¯¤À¤«¤é¤À¡£¤³¤ÎÌÜÉ¸¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼¡¤Î5¥«Ç¯·×²è¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢À¯ÉÜ¤ÏÀ®Ä¹Î¨ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤¿ÃÙ¤ì¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢Ç¯Æâ¤Ë¶µ°é¤ä°åÎÅ¡¢¹âÎð¼Ô²ð¸î¤Ê¤É¹ñÌ±À¸³è¤Ø¤ÎÅê»ñ¤òÁý¤ä¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë