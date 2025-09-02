久保建英“じゃない方”だった！スペイン名門が土壇場でアルゼンチン代表FWを獲得！名将が補強を熱望していた日本代表MFは残留へ
移籍市場最終日の９月１日、スペインの名門アトレティコ・マドリーは、ユベントスのアルゼンチン代表FWニコラス・ゴンザレスをレンタルで獲得したと発表した。
今夏に大型補強を進めたアトレティコは、かねてより「最後のピース」として右ウイングの獲得が取り沙汰されてきた。
その有力候補としてN・ゴンサレスとレアル・ソシエダの久保建英が挙がっていたが、
手中に収めたのは前者だった。
久保に関しては、アトレティコを率いる名将ディエゴ・シメオネが加入を熱望していると報じられてきたが、ソシエダが売却の姿勢を見せておらず、契約解除金も6000万ユーロ（約102億円）と高額なため、獲得は難しかったのだろう。
これで久保の残留は決定的となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
