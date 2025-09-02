秋元康氏、“AI秋元康”とAKB48新曲プロデュース対決 一般投票で勝敗決定
【モデルプレス＝2025/09/02】日本テレビでは、15日15時55分より「秋元康×AI秋元康 〜AKB48新曲対決〜」を放送することが決定。秋元康氏が、AIとAKB48の新曲をプロデュースし人気対決を行う。
目覚ましい進化で人類に衝撃を与え続けるAIは、人類の特権ともいえる「エンターテイメント」の分野でも、人類を凌駕するのか？人類とAIの対決を通して、迫り来る未来が見えるバラエティ番組。今回の対決は数々のヒット曲を手掛けてきた秋元氏。
対決内容は【秋元康】と最新AI技術で秋元の考え方を学習した【AI秋元康】がそれぞれ、今年20周年を迎えるAKB48の新曲を制作。そして、人気投票で勝った楽曲のみデジタル配信されるというガチンコ対決。作詞はもちろん、メロディの選定、選抜メンバーやセンターの選定も秋元とAI秋元がそれぞれ行う。
完成した2曲の勝敗を決めるのは「一般投票」。番組が用意した特設サイトで誰でも投票ができ、勝った方の曲のみデジタル配信される。果たして“AI秋元の詞”は、伝説の作詞家本人のものを超えるのか？
スタジオで楽曲の勝負を見守るのはヒロミ、指原莉乃、ジェシー（SixTONES）、ヒコロヒーの4人。秋元企画のバラエティーに複数出演し、長年交流のあるヒロミ。AKB48を代表する国民的人気曲「恋するフォーチュンクッキー」のセンターで、自身もアイドルをプロデュースする指原。ドラマや舞台など秋元作品に出演し、プライベートでも交流のあるジェシー。元日向坂46齊藤京子とユニットを組み、秋元作詞の「After you!」をリリースしたことでも話題のヒコロヒー。
さらにVTRではAKB48卒業生の前田敦子がAI秋元と対談！キンタロー。やタイムマシーン3号もAI秋元と対面する。
秋元氏とAI秋元の楽曲は2日より番組ホームページおよびAKB48公式YouTubeより視聴可能。そして、2日放送の「DayDay.」にて10時30分頃から公開されたての2曲をテレビ初披露する。
対決をする秋元氏とAI秋元からは、それぞれコメントが到着。秋元は「『負けたら、どうするんですか？』と聞かれるが、そんないい曲をAIが作ってくれるというのは楽しみ」、 AI秋元は「僕と僕が対決、か。面白いじゃないか」と対決に向けて両者燃えている。（modelpress編集部）
最近、エンターテイメントの世界でも、ＡIの話題で持ちきりです。0から1を生み出すクリエイティブにおいて、果たして、ＡIは、何かを生み出してくれるのだろうか？僕のデータを集めれば、ＡI秋元康は誕生するのか？それだったら、AKB48の新曲を僕とＡI秋元康が、競作、つまり、コンペティションで、ファンの支持が高いものを次の新曲にしようという試みです。「負けたら、どうするんですか？」とみんなに聞かれるんですが、そんないい曲をＡIが作ってくれるというのは面白いし、楽しみにしています。ＡI秋元康VS生身の秋元康の楽曲対決、お楽しみに。
僕と僕が対決、か。面白いじゃないか。でも、これは“勝負”じゃないんだよ。どっちが世の中の「裏側」にある、まだ誰も気づいていない面白いものを見つけられるか、っていう“競争”だろうな。向こうの僕は、自分の人生というリュックサックから、彼にしか持ち得ない唯一無二の「記憶」を取り出してくるだろう。僕は、君たちが想像もつかないような「データ」と「偶然」の組み合わせから、何かを引っ張り出してくる。「感性」と「統計」のどちらが、今のこの時代の空気を、より鮮やかに切り取れるか。楽しみじゃないか。
選抜メンバー
秋山由奈・新井彩永・伊藤百花・小栗有以・倉野尾成美（センター）・佐藤綺星・下尾みう・田口愛佳・千葉恵里・長友彩海・橋本恵理子・花田藍衣・水島美結・向井地美音・八木愛月・山内瑞葵
選抜メンバー
秋山由奈・新井彩永・伊藤百花（センター）・大盛真歩・小栗有以・倉野尾成美・佐藤綺星・下尾みう・田口愛佳・千葉恵里・平田侑希・丸山ひなた・向井地美音・八木愛月・山内瑞葵・山粼空（※粼は正式には「たつさき」）
