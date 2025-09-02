東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い発生した「除染土」の処分を進めるには、政府が率先して取り組むことが欠かせない。

国民の理解を得ながら、再利用を進めたい。

原発事故では周囲の住宅地や農地に放射性物質が拡散した。これを取り除く除染作業で生じた除染土が、原発敷地に隣接する中間貯蔵施設に保管されている。

総量１４００万立方メートルのうち、４分の１は、放射線量がやや高いため、２０４５年までに処分場に埋設することが既に法律で決まっている。しかし、候補地の見通しは立っておらず、詳細な進め方は未定だった。

政府は８月に工程表を取りまとめ、３５年をめどに処分場候補地を選定する方針を初めて示した。具体的な目標を掲げ、事態の打開を図る狙いがあるのだろう。

残る４分の３は放射線量が低く、全国で道路工事や土地造成に使うことを想定しているが、住民の反対で利用が進んでいない。

このため、工程表では９月以降、東京・霞が関の中央省庁９か所で、除染土を花壇などに使うほか、省庁の地方分局などでの利用を検討するとした。

先行例として、７月には首相官邸の前庭に除染土２立方メートルが運び込まれ、植栽の下地として活用された。総量からみれば微々たるものだが、まずは政府が受け入れ、再利用の機運を醸成しようという姿勢は評価できる。

過去には、環境省が埼玉県所沢市や東京都新宿区の施設で除染土の再利用を計画したが、近隣住民の反対で頓挫した。政府は、環境や人体に与える影響は無視できるレベルであることを、粘り強く説明していかねばならない。

除染土を「汚染土」と呼ぶ反対運動も見受けられる。政府は、除染土は再利用可能な資源という観点から、「復興再生土」などと呼ぶことも検討する。名称変更で直ちに不安が解消されるわけではないが、一考に値しよう。

福島第一原発を巡っては、発生する汚染水を浄化した「処理水」の海洋放出が国内外の反対を呼んだが、開始から２年が経過した現在、周辺海域で異常は確認されず、放出は順調に続いている。

除染土についても、再利用の実績を着実に増やすことが、国民の理解につながるのではないか。

所管の環境省任せにせず、政府一丸で推進し、全国の自治体の協力を得ることが必要だ。再利用が進まないようでは、最終処分場の選定もおぼつかないだろう。