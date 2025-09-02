大泉洋主演ドラマ『ちょっとだけエスパー』の30秒ティザー公開！大泉演じる主人公の謎めいた妻役に宮粼あおいが決定

大泉洋の主演で、10月21日からテレビ朝日でドラマ『ちょっとだけエスパー』がスタート。このたび大泉演じる主人公・文太（大泉）の謎多き妻役に宮崎あおい（「崎」は、たつさきが正式表記）が決定した。

主演・大泉洋×脚本・野木亜紀子という最強タッグで世界に贈るジャパニーズヒーロードラマ『ちょっとだけエスパー』。

情報が解禁されるやいなや、SNSには「野木亜紀子さん脚本で大泉洋は期待感が半端ない」「これは絶対面白いに違いない！期待特大」「新作の野木さんを浴びれるの楽しみ!!」「10月を生きる理由ができた！ 視聴不可避！」「鉄壁の布陣すぎる。既に勝ち確」など放送を心待ちにするコメントが続出。関連ワードがXでトレンド入りするなど、のっけから大きな盛り上がりを見せている。

ヒットメーカー・野木の完全オリジナル脚本で届ける本作の主人公は、会社をクビになり、人生詰んだどん底サラリーマン・文太（大泉）。妻と離婚し、財産分与と慰謝料で貯金は底をつき、ネットカフェを泊まり歩く日々の文太。ある日、文太はとある会社の最終面接に合格、社長から思わぬ言葉をかけられる。

「君には今日から、ちょっとだけエスパーになって、世界を救ってもらいます」

“ちょっとだけエスパー”になった文太に与えられた仕事は“世界を救う”こと。そのうえ、“人を愛してはならない”という実に不条理で不可解なルールまで課され、用意された社宅では、見知らぬ女性・四季と夫婦生活を始めることになる。

宮崎あおいが演じるのは、そんな謎めいた妻・四季。13年ぶりとなる民放連ドラ出演で、大泉とともに“SFラブロマンス”に挑む。

■宮崎あおいが大泉洋の“ちょっとだけ変な妻”に！ 「ツッコミどころのある可愛らしいキャラ」

宮崎が演じるのは、会社が用意した社宅で文太と夫婦生活を送ることになる謎の女性・四季。四季は記憶喪失なのか、文太を本当の夫だと思い込んでいる。文太は戸惑いつつも、社長の指示により、四季の思い込みを決して否定せず、本当の夫婦として暮らすことを決意する。

四季を演じる宮崎は、ドラマ『あにいもうと』（2018年）で兄を演じた大泉と共演。実に7年ぶりの共演となる本作で、一風変わった夫婦を演じる。

宮崎が、民放の連続ドラマに出演するのは、なんと13年ぶり。そんな宮崎が、本作では「結構ツッコミどころのあるキャラクター」「とても可愛らしくて、天然っぽいところもある女性」と語る四季に息を吹き込む。

「年齢も含めて自分から遠いキャラクターではないし、わりと等身大の役」「楽しみながら、いろいろな“遊び”ができる役だなと感じました」という宮崎が作り上げる四季に注目だ。

■大泉洋がクランクイン！本編映像を使用したティザーも初公開

先日、主演の大泉らがクランクイン。「このドラマをやることは数年前から決まっていたので、ついに始まったなという気持ち。脚本がとても面白いのでこれから撮影が進んでいくのが楽しみで仕方ないです！」という大泉の言葉どおり、ついに『ちょっとだけエスパー』が本格始動した。

また、絶賛撮影中のドラマの本編映像を使用した“30秒ティザー”も初公開。さらに、大泉＆宮崎のインタビュー＆ポスター撮影のメイキング動画もYouTubeとTVerで公開される。

■9月9日から、“毎週火曜日”に豪華キャストを解禁

主演の大泉、ヒロインの宮崎に続く、豪華キャスト陣の発表は、まだまだこれからも続く。文太や四季を取り巻く個性豊かなキャラクターたちを演じるのは一体誰なのか？ 情報解禁を楽しみに待とう。

■大泉洋の“ちょっとだけ”ヒント

“こんなにカッコイイ人っているんだ！”というくらい、本当にキレイなお顔をなさっています。私も久しぶりにご一緒させていただくんですが、お会いしたら相変わらずカッコイイ！ そして音楽もなさっている方ですね。私も最近、たまに音楽をするので、そのへんの話もいろいろと聞いてみたいです。

番組情報

テレビ朝日『ちょっとだけエスパー』

2025年10月21日スタート！

毎週火曜 21:00～21:54

出演：大泉洋 宮崎あおい

脚本：野木亜紀子

音楽：高見優、信澤宣明

エグゼクティブプロデューサー：三輪祐見子（テレビ朝日）

プロデューサー：貴島彩理（テレビ朝日）、山形亮介（テレビ朝日）、和田昂士（角川大映スタジオ）

監督：村尾嘉昭（TBSスパークル）、山内大典（共同テレビ）

制作協力：角川大映スタジオ

制作著作：テレビ朝日

『ちょっとだけエスパー』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/chottodake_esper/