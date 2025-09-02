清原果耶・成田凌・ナ・イヌら、笑顔で撮了 “愛犬”にも感謝「サクラ、本当にありがとうね！」【初恋DOGs】
【モデルプレス＝2025/09/02】女優の清原果耶が主演を務めるTBS系火曜ドラマ「初恋DOGs」（毎週火曜よる10時〜）より、クランクアップの様子が到着。清原、成田凌、ナ・イヌのコメントが公開された。
◆清原果耶・成田凌・ナ・イヌ、クランクアップ迎える
最終回の放送を目前に、キャスト陣が続々とオールアップを迎えた。主演を務めた清原は、“愛犬”のサクラと共にオールアップ。「サクラ、本当にありがとうね！」と相棒を称え、「皆さんの存在に本当に助けられていました。ありがとうございます」とキャスト、スタッフへ感謝を伝えた。初の獣医役に挑んだ成田は、「毎日現場で一緒に闘ってくださった皆さんのおかげで今日を迎えられました」と笑顔で撮了。“愛犬”の将軍が一足先にオールアップを迎えた際には、愛情いっぱいに抱きしめていた。
そして、深田恭子、萩原利久、森崎ウィン、なだぎ武、野呂佳代、永瀬莉子、NOA、円井わん、ジン・デヨン、宮澤エマ、宮崎秋人、岸谷五朗ら共演陣も続々とオールアップ。約4ヶ月に及んだ撮影を終え、同作は無事にクランクアップを迎えた。
◆清原果耶主演「初恋DOGs」
本作は、愛を信じないクールな弁護士・愛子（清原）と、動物しか愛せないこじらせ獣医・快（成田凌）の“愛犬”同士が恋に落ちたことをきっかけに始まるラブストーリー。そんな2人の前に、訳アリの韓国人御曹司・ソハ（ナ・イヌ）が現れ、三角関係に発展していく。（modelpress編集部）
◆清原果耶コメント
まずは本当に暑い中、毎日現場に来てくださったスタッフの皆さまに感謝を伝えたいです。皆さんの存在にいつも助けられていました。本当にありがとうございます。また、たくさんの動物の皆さま方にご協力いただいて無事に撮影できていた作品だと思うので、関わってくださった皆さまに感謝をお伝えしたいと思います。ありがとうございました！
◆成田凌コメント
一人一人が色々なことと向き合いながら毎日を過ごしていたと思いますが、無事に終えることができました。大変でしたね（笑）。清原さんもおっしゃっていましたが、毎日現場で一緒に闘ってくださった皆さんのおかげで今日を迎えられたなと思うので、本当に感謝しかないです。ありがとうございました！
◆ナ・イヌコメント
終わったのが信じられません。僕には一瞬でした。たくさんの素敵な方々に出会えたことで、ソハとして生きることができたと思います。韓国から日本に来て大変なこともありましたが、とても楽しかったです。最後に僕の敬語が少し下手だったこと、理解してくれてありがとうございます（笑）。台本で日本語を覚えたので足りない部分も多かったと思いますが、皆さんのお陰で色々勉強になりました。本当にありがとうございました！
