１日午後１時３５分頃、東京都世田谷区野沢の路上で、「女性が血まみれで倒れている。男が逃げた」と目撃者から１１０番があった。

警視庁幹部によると、女性は首を刃物のようなもので切られ、約１時間２０分後に搬送先の病院で死亡が確認された。

同庁は逃げた男の行方を捜査。大田区の羽田空港内で身柄を確保し、２日未明、女性の交際相手で韓国籍の住所・職業不詳パク・ヨンジュン容疑者（３０）を殺人容疑で逮捕した。

発表などによると、死亡したのは韓国籍の港区芝浦、自営業バン・ジウォンさん（４０）。アパレル関係の仕事をしており、事件当時は現場近くのフォトスタジオを訪れていた。休憩で外に出た際に襲われたという。

同庁三田署の交番には先月２９日、バンさんから「韓国から来た交際相手に居酒屋で別れ話をしたら、怒って私の自宅に帰ってしまった。数日前には暴力を振るわれた」と相談があった。

このため、署員がバンさん宅を訪れ、現場にいたパク容疑者にバンさんに近づかないよう口頭で指導。同署はバンさんに当分の間、避難するよう助言していた。

パク容疑者は「大阪観光をしてから帰国する」と話し、署員が東京駅で新幹線に乗車するのを見届けた。パク容疑者は翌３０日にバンさんのマンションを再び訪問。管理人の通報を受け、署員が千葉・成田空港まで同行し、保安検査場に入ったところまで確認したが、パク容疑者は帰国していなかったという。

現場は東急田園都市線駒沢大学駅から北東に約５００メートルの住宅街。大勢の捜査員が集まり、周辺は物々しい雰囲気に包まれた。近くに住む男性（６２）は「女性は血だらけで、救急隊員が心臓マッサージをしながら救急車に運んだ」と振り返った。近くで宝石店を営む男性（６４）は「普段は静かな住宅街。こんな事件が起こるなんて」と声を震わせた。