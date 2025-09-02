忙しい日の救世主！【しまむら】大人の時短オシャレ♡「即戦力アイテム」
朝からバタバタしてコーデを考える時間がないほど忙しい日には、袖を通すだけでオシャレコーデが完成するワンピースやオールインワンがあると便利。そこで今回は、大人の日常着の即戦力として迎えたいオシャレな時短アイテムを【しまむら】からご紹介します。フリルデザインで華奢見えに期待できるワンピースや、すっきり大人っぽく着られるオールインワン、ぜひ見逃さないで。
大人可愛く華奢見えも狙える甘口なフリルワンピース
【しまむら】「ソデフレアロングOP」\1,969（税込）
シンプルながら存在感がある黒のロングワンピースをベースに、袖にたっぷりとフリルをあしらった一着。@__koko.oさんによると「袖フリルで腕も細見え！」とのことで、絶妙に肩先を隠す大きめのフリルが華奢見えを叶えてくれるようです。広がりすぎないフレアシルエットも上品可愛く、アイテムを重ねずともドレッシーな着こなしを楽しめます。
カップ付きでインナーに悩まないアメスリワンピース
【しまむら】「SHBDカップアメスリOP」\1,639（税込）
細めピッチのボーダー柄によって1枚で着映えが叶いそうな、アメリカンスリーブのワンピースもしまむらのもの。カップが付いているため、インナーのストラップを気にせずガバッと着られる時短アイテムです。フィットしすぎない絶妙なシルエットはレイヤードもしやすく、手頃なジレを重ねるだけでラフになりすぎないオシャレなカジュアルコーデが完成します。
細部のデザイン性が光る大人っぽオールインワン
【しまむら】「TT＊KIWオールインワン」\2,420（税込）
横へ着膨れて見えにくいすっきりとしたシルエットが、大人っぽさを醸し出してくれるオールインワン。胸元の切り替えや華奢なダブルストラップなど、細部のデザインにもこだわりがちりばめられており、手持ちのトップスと重ねれば即オシャレ上級者見えするコーデを楽しめそう。即戦力として着るならトップスはタンクトップやノースリーブを、秋には薄手の長袖トップスに切り替えてみて。
大胆なシルエットが絵になるシャーリングサロペット
【しまむら】「シャーリングサロペット」\1,969（税込）
涼しげなシャーリング生地を使ったこちらのサロペットは、胸元から袖にかけて大きく切り替えたデザインがポイント。袖口にはさりげなくフリルをあしらい、シックなオールブラックながら可愛らしさも滲ませる一着です。胸元が大きくVラインになっていることで、上半身が詰まって見えにくいのも魅力。キャミソールやタンクトップの上からガバッと着て、即絵になるコーデに。
※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。
※こちらの記事では
@__koko.o様、
@chiki_o0様、
@minamii.__様、
@natsupoo様
のInstagram投稿をご紹介しております。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：かんだちほ