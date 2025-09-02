駐車場に避難した車椅子利用者の下阪千絵子さん（中央）＝８月３１日、東京都江東区

大規模地震などの災害発生時、障害者の安全をどう確保するか、大きな課題だ。介助者はいるか、避難経路に段差や障害物はないか、避難所のバリアフリー化は進んでいるか、などその内容も多岐にわたる。首都直下地震や南海トラフ地震が懸念される中、車椅子利用者が避難する際の手順や注意点を改めて確認する訓練が東京都内で行われた。

「地震ですっ！」

トレーニングジムに、トレーナーの大きな声が響いた。

８月３１日夕。「Ｊ─Ｗｏｒｋｏｕｔ」（ジェイ・ワークアウト、東京都江東区）が運営する脊髄損傷者専門のジムで、避難訓練が行われた。震度６の地震が起き、エレベーターが停止したと想定。階段を安全に下りられる企業開発の避難車に利用客役の社員を乗せ、３階のジムから１階の駐車場まで避難させた。

同社は東日本大震災が起きた２０１１年から訓練を行ってきたが、大規模地震が頻発し、スタッフや利用客の防災意識が高まっていることも踏まえ、利用客にも初めて参加してもらった。

◆トイレ、段差…避難所で生活できるのか

東京都板橋区に住む会社員下阪千絵子さん（５２）は交通事故で下半身まひになり、５年前からジムに通っている。訓練には夫の竹樹さん（５２）と参加。竹樹さんに背負われ、駐車場まで移動した。

下阪さんは能登半島地震発生後、避難所の様子をニュースで見て不安になったという。「トイレや段差など、車椅子ユーザーを受け入れる態勢が整っておらず、『私は本当にここで生活できるのだろうか』と思った」と吐露した。

ジェイ・ワークアウト社長の伊佐拓哲さん（４３）自身も、車椅子利用者だ。大学時代、スポーツ事故で頸椎（けいつい）を骨折し、胸から下がまひした。

「伊佐さんをもう一度歩かせたい」。事故を知った友人が脊髄を損傷した人がトレーニングするための専門技術を米国で取得。０７年に同社を創業し、厚木市内にジムを開いた。友人の突然死を受け、伊佐さんが社長に就任。これまでに累計８００人がジムに通い、約１００人が自力で少しでも歩けるようになったという。

「脊髄損傷は体のまひだけではない」と伊佐さん。体温調節ができないなど自律神経に障害がある場合があるが、避難所の運営者が理解していないと熱中症などになる恐れがあるという。そうした危険性を回避するために「運営者に事前に伝えるなど、ある程度、自分たちで対策を講じる必要がある」と指摘する。

行政や民間企業などに対しては、訓練で使用した避難車のような介助器具を用意すれば「車椅子利用者のスムーズな避難だけでなく、負傷者の迅速な搬送にもつながる」と期待。「地震が起きた時、（車椅子利用者に）避難を諦めてほしくない。助かる人を増やしたい」。そのことを伝えるため、今後も訓練を続ける考えだ。