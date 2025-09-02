¡Ö£±¶ÊÌÜ¡¢½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡ª¡¡¥é¥¹¥È¶Ê¡¢½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡ª¡×½ãÎõ¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö½ãÎõº²£²¡×11¡¦19È¯Çä·èÄê
º£Ç¯4·î¤«¤é3¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤¹¤ë²ÎÍØ¥³¡¼¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×½ãÎõ¤¬11·î19Æü¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö½ãÎõº²2¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬1Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ö¤³¤³¤Ëµï¤è¤¦¤è¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¶Ê¤Ï¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë¤Ï½ñ¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¼ò°æ°ì·½¡Ê50¡Ë¤Î´õË¾¤Ç1Ç¯´Ö²¹¤á¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î¼ýÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼ò°æ¤Ï¡Ö1¶ÊÌÜ¡¢½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡ª¡¡¥é¥¹¥È¶Ê¡¢½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡ª¡¡ºî²È¿Ø¤â³Ú¶Ê¤â¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤¹¤ó¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡Á¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï4¿ÍÂÎÀ©»þÂå¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¤¿¤Ã¤¿2ÉÃ¤ÎÎø¡×¡Ö´ñÀ×¤ÎÎø¤ÎÊª¸ì¡×¤Ê¤É¤ò3¿Í¤Ç²Î¤¤¤Ê¤ª¤·¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â¤¢¤ê¡¢25Ç¯¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¼ý¤á¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
9·î5Æü¤Ë¤Ï¡¢½ãÎõ½é¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ö½ãÎõ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡¡»à¤Ì¤Þ¤Ç¿ä¤¹¤Î¤«¡×¤¬1½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢11·î14Æü¤«¤é¤Ï°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¤Î¸æ±àºÂ¤ÇÄ¹´üºÂÄ¹¸ø±é¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£3¿ÍÂÎÀ©¸µÇ¯¤Î½ãÎõ¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀË½¤ì²ó¤ê¤½¤¦¤À¡£