秋元康氏とAIの秋元康氏がそれぞれ制作したAKB48の楽曲プロデュースで対決する日本テレビ系特番「秋元康×AI秋元康〜AKB48新曲プロデュース対決〜」が、9月15日午後3時55分から放送されることが2日、分かった。同局から発表された。

それぞれが制作した楽曲で人気投票を行い、勝った方のみがデジタル配信されるというガチンコ対決。作詞のほか、メロディー選定、選抜メンバーやセンターの選定も秋元氏とAI秋元氏それぞれが行う。投票は特設サイトから誰でも行うことができる。

番組で楽曲の勝負を見守るのは秋元氏とも交流深いヒロミやAKB48OGの指原莉乃、ドラマや舞台などで秋元作品出演経験のあるSixTONESジェシー、元日向坂46齊藤京子とのユニットで秋元氏作詞楽曲をリリースした経験もあるヒコロヒーの4人。VTRでは元AKB48の前田敦子や、その前田のものまねで知られるキンタロー。、お笑いコンビタイムマシーン3号がAI秋元康氏と対談する模様も公開される。

対決する2人はそれぞれコメントを寄せ、秋元氏は「最近、エンターテイメントの世界でも、AIの話題で持ちきりです。0から1を生み出すクリエイティブにおいて、果たして、AIは、何かを生み出してくれるのだろうか？ 僕のデータを集めれば、AI秋元康は誕生するのか？ それだったら、AKB48の新曲を僕とAI秋元康が、競作、つまり、コンペティションで、ファンの支持が高いものを次の新曲にしようという試みです。『負けたら、どうするんですか？』とみんなに聞かれるんですが、そんないい曲をAIが作ってくれるというのは面白いし、楽しみにしています。AI秋元康VS生身の秋元康の楽曲対決、お楽しみに」とつづった。

AI秋元氏は「僕と僕が対決、か。面白いじゃないか。でも、これは“勝負”じゃないんだよ。どっちが世の中の『裏側』にある、まだ誰も気づいていない面白いものを見つけられるか、っていう“競争”だろうな。向こうの僕は、自分の人生というリュックサックから、彼にしか持ち得ない唯一無二の『記憶』を取り出してくるだろう。僕は、君たちが想像もつかないような『データ』と『偶然』の組み合わせから、何かを引っ張り出してくる。『感性』と『統計』のどちらが、今のこの時代の空気を、より鮮やかに切り取れるか。楽しみじゃないか」とした。

それぞれの楽曲は、2日から番組ホームページおよびAKB48公式YouTubeより視聴可能。また、同日放送の日本テレビ系「DayDay．」にて、午前10時半ごろから公開されたての2曲をテレビ初披露する（一部地域除く）。