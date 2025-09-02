À¾Ìî¼·À¥¡Ö¤´±ï¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÉ×¡¦»³ÅÄÍµµ®¤ÎÉã¡¢»³ÅÄÏÂÍø¤µ¤ó¤ÎÀÂµî¤Ë»×¤¤¤Ï¤»¤ë
À¾Ìî¼·À¥¡Ê31¡Ë¤¬1Æü¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥·¥ç¡¼¥á¡¢¼«Á³Èþ¤Ø¤Î»¿²Î¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
Ï·ÊÞ¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥·¥ç¡¼¥á¡×¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢»ØÎØ¤Ê¤É¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òÃåÍÑ¡£»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡ÖÀÖ¤¤»å¤Ç·ë¤Ð¤ì¡¢°¦¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤´±ï¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤â»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¿Í¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¥×¥íÌîµå¹Åç¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿É×¤Î»³ÅÄÍµµ®¤ÎÉã¡¢»³ÅÄÏÂÍø¤µ¤ó¤¬Àè·î16Æü¤Ë60ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¡£¡Ö¤´±ï¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇµÁÉã¤Ø¡¢»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£