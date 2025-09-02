¡ÖÈþ¤·¤¤¡×Âç²Ï½÷Í¥¤È¡ÖÂÐ¹³¤Ç¤¤ë´é¥µ¥¤¥º¡×¡¡28ºÐµ³¼ê¤ËÁûÁ³¡Ö´é¤Á¤Ã¤Á¤ã¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡×
G3¡¦¿·³ãµÇ°
¡¡8·î31Æü¤Ë¿·³ã¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿G3¡¦¿·³ãµÇ°¡Ê3ºÐ¾å¥ª¡¼¥×¥ó¡¢¼Ç2000m¡Ë¤Ç¡¢Âç²Ï½÷Í¥¤ÈÊÂ¤ó¤À28ºÐ¡¦ºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¤ÎÍÆ»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£É½¾´¼°¤Ç¤Ï´é¤Î¥µ¥¤¥º¤¬ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¿·³ãµÇ°¤òÀ©¤·¤¿ºä°æ¤Ë¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼êÅÏ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯JRAÇ¯´Ö¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤ÇÆ£¸¶¾´»ÒÌò¤ò±é¤¸¤¿¸«¾å°¦¡£ÎÐ¿§¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤Ç¡¢¾Ð´é¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡X¾å¤Ç¤Ï¡¢É½¾´¼°¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¸«¾å¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÈþ¤·¤¤¡Ä¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ø¤Î¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»÷¤Æ¤¤¤ëµ¤¤Þ¤Ç¤¹¤ë¡ª¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤È¤Î³åºÓ¤¬Â³¡¹¤ÈÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ºä°æ¤Î´é¤Î¥µ¥¤¥º¤âÏÃÂê¤Ë¡£
¡Ö¸«¾å°¦¤µ¤ó¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤ë´é¥µ¥¤¥º¤ÎÃËÀ½é¤á¤Æ¸«¤¿¡Ä¡×
¡Ö´é¤Á¤Ã¤Á¤ã¡×
¡Ö2¿Í¤È¤â´é¾®¤µ²á¤®¡×
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ïºä°æµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥·¥é¥ó¥±¥É¤¬¾¡Íø¡£½Å¾Þ2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë