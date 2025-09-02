Tシャツよりこっちの気分！【GU】40・50代が着映える♡「ブラウス & シャツ」

Tシャツが主役だった夏のスタイルから、少しずつ“きれいめな1枚”へ目が向く季節へ。そんな今、40・50代が頼れるのは、さっと着るだけで上品さや華やかを添えてくれるトップスです。【GU（ジーユー）】では、日常のカジュアルをぐっと洗練させてくれる「ブラウス & シャツ」がラインナップ。今回は、大人世代が取り入れやすく着映えを叶えてくれそうな、ブラウスとシャツを厳選してご紹介します。

上品さと程よい甘さが溶け合うブラウス

【GU】「フリルネックブラウス」\2,290（税込）

襟元と袖口のフリルがポイントのブラウスは、コーデに華やかさを添えてくれるデザイン。ラウンドした裾はアウトで着てもバランスが良く、パンツにもスカートにも合わせやすいシルエットです。ラグラン袖で肩にきれいにフィットするため、ゆとりのあるサイズ感でも上品な雰囲気に。無地のオフホワイトとチェック柄のブルーという2色展開で、どちらを買おうか迷う人も多いかも。

上品な甘さできちんとコーデに抜け感を

GUスタッフのNatsukiさんはブラックのナロースカートと合わせ、クラシックなスタイルに。モノトーンコーデにはブラウスの甘さがほどよくきき、堅くなりすぎない柔らかなムードが引き立ちます。裾をタックインしてウェストマークすれば、きちんと感のある雰囲気を後押し。袖口にはゴムが入っているため、袖をたくし上げた時もしっかり留まり、手元に抜け感を添えられます。

トラッドとカジュアルのバランスが魅力

【GU】「デニムショートシャツ」\1,990（税込）

カジュアルなデニムシャツも、ミニマルなルックスで上品な雰囲気に。トラッドなボタンダウンの襟元が、洗練されたムードを後押しします。短すぎないショート丈で、パンツにもスカートにもマッチ。レイヤードコーデにも取り入れやすく、着こなしの幅が広がりそうです。カラーはトーンの異なるブルー2色展開。普段のテイストに合わせて、抜け感のポイントや引き締め役として取り入れてみて。

ゆったり着てこなれ感のあるスタイルに

ショート丈のシャツは、いつもよりワンサイズ上を選んでもラフになりすぎず、オシャレに着こなせるはず。GUスタッフのHirokoさんは、あえてLサイズを選び、タックパンツを合わせたシンプルなスタイリングを紹介。シャツの上品なエッセンスで、きれいめなパンツにもすっとなじみ、こなれ感のある大人スタイルに仕上がっています。小物で女性らしさをプラスするなど、アレンジも楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S