『フットンダ』11年半ぶり卓を囲んだ車座スタイル 『秋の陣』開催決定
中京テレビ・日本テレビ系全国ネット『フットンダ〜秋の陣〜』が、17日と24日に放送される（深0：29）。2014年3月のレギュラー放送終了以来、およそ11年半ぶりとなる、レギュラー時代の、卓を囲んで車座スタイルの「フットンダ」が復活する。
【写真】2人ともニッコニコ！さすがのやり取りをみせたタカアンドトシ
『フットンダ』は、2009年4月から2014年3月まで、放送された深夜のバラエティ番組。MCタカアンドトシとゲスト回答者が出題された言葉やフレーズを“モジる”または“イジる”ことで笑いを誘い、爆笑が起きると布団が吹っ飛ぶという演出が特徴の、通称“真夜中の笑点”。
レギュラー放送終了後も例年、元日のスペシャル「フットンダ王決定戦」として賞レース形式で放送を続けてきた『フットンダ』が、“争わない”レギュラー時代の形で11年半ぶりに復活。2週限定の特別版『フットンダ〜秋の陣〜』として帰ってくる。
【写真】2人ともニッコニコ！さすがのやり取りをみせたタカアンドトシ
『フットンダ』は、2009年4月から2014年3月まで、放送された深夜のバラエティ番組。MCタカアンドトシとゲスト回答者が出題された言葉やフレーズを“モジる”または“イジる”ことで笑いを誘い、爆笑が起きると布団が吹っ飛ぶという演出が特徴の、通称“真夜中の笑点”。
レギュラー放送終了後も例年、元日のスペシャル「フットンダ王決定戦」として賞レース形式で放送を続けてきた『フットンダ』が、“争わない”レギュラー時代の形で11年半ぶりに復活。2週限定の特別版『フットンダ〜秋の陣〜』として帰ってくる。