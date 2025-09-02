宮崎あおい、13年ぶり民放連ドラ出演決定 『ちょっとだけエスパー』主演・大泉洋の妻役「楽しみで仕方ない」
俳優の宮崎あおい（崎＝たつさき）が、大泉洋主演のテレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』（10月21日スタート／毎週火曜 後9：00）に出演することが決定した。宮崎は本作が13年ぶりの民放連続ドラマ出演となり、大泉の妻役を演じる。
【写真】“ちょっとだけエスパー”になる大泉洋
ヒットメーカー・野木亜紀子氏の完全オリジナル脚本で届ける本作は、会社をクビになったサラリーマンが、“ちょっとだけエスパー”になって世界を救う（？）かもしれないジャパニーズ・ヒーロードラマ。
本作の主人公・文太（大泉）は、会社をクビになったどん底サラリーマン。妻と離婚し、財産分与と慰謝料で貯金は底をつき、ネットカフェを泊まり歩く日々。そんなある日、文太はとある会社の最終面接に合格、社長から思わぬ言葉をかけられる。「君には今日から、ちょっとだけエスパーになって、世界を救ってもらいます」。
“ちょっとだけエスパー”になった文太に与えられた仕事は世界を救うこと。そのうえ、人を愛してはならないという実に不条理で不可解なルールまで課され、用意された社宅で生活を送ることになる。
宮崎が演じるのは、会社が用意した社宅で文太と夫婦生活を送ることになる謎の女性・四季。四季は記憶喪失なのか、文太を本当の夫だと思い込んでいる。文太は戸惑いつつも、社長の指示により、四季の思い込みを決して否定せず、本当の夫婦として暮らさなければならない。
宮崎と大泉は、SPドラマ『あにいもうと』（2018年）で兄妹役を演じて以来、7年ぶりの共演。一風変わったSFラブロマンスにともに挑む大泉について宮崎は「普通にお話ししているだけで面白いです。撮影期間は本当にずっと笑って過ごせる日々になるのではないかなと思っています」と印象を語っている。
■宮崎あおい（四季・役）コメント
――本作の出演オファーを受けたときのお気持ちや、台本を読まれた感想をお聞かせください
お話をいただいた瞬間“なんて面白そうなんだ！”と思い、すぐに参加させていただきたいとお返事しました。いろんな要素が盛りだくさんで、絶対楽しいドラマになるだろうな、という予感がすごくしました。本当に毎回、台本を読むのが楽しみで、これからどうなっていくのだろうとワクワクしています。何度読んでも面白いし、文太さんに関してはすでに頭の中で大泉さんがものすごく動き回っています。ほかのキャラクターもそうですが、ひとりひとりがすごく愛すべき人物として描かれているので、みんなで一緒にお芝居をするのがとても楽しみです。
――本作で演じられる文太の妻・四季にどのような印象を持ちましたか？
夫婦のパワーバランスとしては、文太さんを操っている…ではないけれど、ちょっと転がしていて。でもすごくかわいらしくて、天然っぽいところもある女性なのかなと思っています。セリフが面白いですし、結構ツッコミどころのあるキャラクターでもあるので、それをどうやって演じていくのか、そして文太さんはこのセリフにどう返してくれるのだろうかというのも、今からとても楽しみです。年齢も含めて自分から遠いキャラクターではないし、わりと等身大の役だと思います。楽しみながら、いろいろな“遊び”ができる役だなと感じました。
――以前、兄妹を演じた大泉さんと久々に再会していかがですか？
大泉さんは普通にお話ししているだけで、とにかく面白いです。先日7年ぶりくらいにお会いしましたが、当時ご一緒した作品の話や、この7年間で変化したことなどをお話ししました。何もしていなくても、その場にいるだけで面白いという本当にすごい人なので、撮影期間は本当にずっと笑って過ごせる日々になるのではないかなと思っています。
――“ジャパニーズ・ヒーロードラマ”にちなんで、宮崎さんにとってのヒーローは？
もちろん家族もそうですし、ヒーローはたくさんいます！お仕事の場でいうと、私はいろんな方に整えていただいて、こうやってカメラの前に出ることができるんですよね。そういうたくさんのヒーローたちの力をもらってお芝居ができているんだと常に思っているので、本当に私の周りはヒーローだらけです。そしてそんなふうに、自分も誰かのちょっとしたヒーローであれたらいいなと思います。
――もし自分がエスパーになるなら、どんな能力がほしいですか？
今は一瞬でみんなを涼しくしてあげられる力が欲しいです（笑）。みんなこれから暑い中で頑張るので、この撮影を乗り切るために、ちょっとでも涼しくできる力が欲しいです。日常的なことだと、お料理をするのはすごく好きですが、やはりとても時間が掛かるので…。時間を掛けて作るのも大好きですが、たまには一瞬でおいしいご飯を作ることができるパワーが使えたらいいなと思います。
――最後に、放送を楽しみにしている視聴者の皆さんにメッセージをお願いします
大泉さんもそうですし、すごく久しぶりにご一緒させていただく方もいらっしゃるので、みんなが集まった空間でどんなお芝居が繰り広げられるのかが、今から楽しみで仕方ないです。見てくださる方に、この現場を楽しみながら作ったものを、その雰囲気を含めてきちんと届けられるように、まずは私も全力で楽しみます。ぜひ期待していてください。
■大泉洋（文太役）コメント
このドラマをやることは数年前から決まっていたので、ついに始まったなという感じです。まだクランクインしたばかりなんですが、現場はとても楽しい雰囲気ですよ。そして野木さんの脚本がやっぱりとても面白いので、これから進んでいく撮影が楽しみで仕方ないです。
先日、久々にあおいちゃんとお会いして「もう7年も前になるんだね」なんて話をしていたんです。前回はあおいちゃんが妹で、私はダメな兄貴という設定だったんですが、今回はいろいろありますが一応夫婦。僕は年を取った気がするんですけど、あおいちゃんは変わらないですね…本当にお美しいです。あおいちゃんを含め、共演者の皆さんが芸達者で大変面白い方たちばかりなので、その方たちとみんなで一緒にワイワイしながら、面白い作品が作れたらいいなと思っています。
