山崎賢人主演『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』2026年3月公開決定 シリーズ最大の戦いへ
野田サトルによる人気漫画『ゴールデンカムイ』を俳優・山崎賢人（※崎＝たつさき）主演で実写化した映画の第2弾が、『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』のタイトルで2026年3月13日に劇場公開されることが発表された。シリーズ史上最大の戦いとなる【網走監獄襲撃編】が、ついに大スクリーンで描かれる。
【動画】映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』初解禁映像
舞台は明治末期の北海道。莫大なアイヌの埋蔵金をめぐる一攫千金ミステリーと、厳しい大自然を背景に、一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動するサバイバル・バトルアクションが展開される。
あわせて解禁となったティザービジュアルには、炎に包まれる中で銃を構える杉元佐一（山崎）とアシリパ（※リは小文字／山田杏奈）、そして背後には網走に収監されていると噂される「のっぺら坊」の姿も。二人の運命を予感させるスペクタクル感あふれる仕上がりとなっている。
さらに、特報映像も初公開。杉元やアシリパをはじめ、白石由竹（矢本悠馬）、尾形百之助（眞栄田郷敦）、鶴見中尉（玉木宏）、土方歳三（舘ひろし）らおなじみの面々が続々と登場。大挙して押し寄せる囚人たちの中で、「俺は不死身の杉元だッ!!」と叫びながら銃を構える杉元の姿も映し出され、今作でも迫力満点の激闘が期待される。
本作の制作プロダクションは、『キングダム』シリーズ、『国宝』を手掛けたCREDEUS。監督は、『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』の第3話と第5-8話を手掛けた片桐健滋。引き続き、脚本には黒岩勉（『キングダム』シリーズ、『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』シリーズ）、音楽はやまだ豊（『キングダム』シリーズ、Netflixドラマ「今際の国のアリス」シリーズ）が名を連ねる。
■杉元佐一役：山崎賢人のコメント
ゴールデンカムイの続編が来年3月公開！
ついに杉元達が網走監獄へ行きます。
金塊を追い求めた三つ巴の戦いはまだまだ続きます！
新たなキャラクターも出てきますし、原作でも人気のシーンも描かれていて前作とは異なる面白さ、緩急もあり、クオリティもアップしています！
来年の3月にまたスクリーンで杉元達が繰り広げる物語を皆さんにお届けすることができてとても嬉しいです。
パワーアップしたゴールデンカムイ続編をお楽しみに！
■アシリパ役：山田杏奈のコメント
再びアシリパを演じることができてとても嬉しいです。今作では網走を軸にストーリーの肝にもなるのっぺらぼうの足跡を追っていく大切な映画になっています。役を演じる上で丁寧に、真摯に伝えることを心がけていました。映画ゴールデンカムイ続編を楽しみにしてくださっている皆さまにしっかりと胸を張ってお届けできる作品になっているかと思います。公開を楽しみにしていただけたら幸いです！
■原作者：野田サトルのコメント
ゴールデンカムイという作品の全体を通して
大きな転換点ともいえる網走監獄を舞台にしたエピソードで、
スタッフの皆様も気合が入っていたと思われます。
一度だけスタジオにお邪魔出来ましたが、
実物大の監獄の門のセットもあり圧倒されました。
大迫力の網走監獄、劇場でぜひ観て頂きたいです。
原作者の僕は舎房で殺される囚人としてカメオ出演を希望し
囚人服まで用意してもらったのに、
スケジュールが合わず断念しまして非常に悲しいです。
鶴見中尉に殺されたかった。
■監督：片桐健滋のコメント
雪が降らないと言われた場所で、日々、雪に見舞われ。豪雪でセットが倒壊したりと、自然に翻弄された撮影を皆で乗り切り、やっと仕上げに至りました。原作で映像化の困難な部分は、沢山、野田先生にアイデアを頂きました。最後まで観客を楽しませたい！と、執筆にお忙しい中、真摯にアドバイスを頂けたことに感謝しています。緻密に練られた、それぞれの思惑が交差する網走監獄襲撃編、是非、スクリーンでご覧ください。
■プロデューサー：松橋真三（CREDEUS）のコメント
大ヒットとなった劇場版『ゴールデンカムイ』、そしてWOWOWで史上1位の大ヒット（※WOWOWのドラマジャンルにおいて）となった連続ドラマ『北海道刺青囚人争奪編』。日本映画やドラマの枠を大きく超えた資本と、日本映画界の才能を結集させ、大ヒットシリーズとして成長している本シリーズですが、いよいよ、新作『網走監獄襲撃編』をお届けできる運びとなりました。物語は面白く、謎解きはストーリーを牽引し、命がけのアクションは胸を熱くし、愛と友情は深まり涙がむせびます。そして、必ず笑えると約束します。今までの復習も大切だけど、間に合わなくても大丈夫。映画の冒頭にこれまでのおさらいを入れています。ファンの皆様もこれからご覧になる方も、ぜひお楽しみに！
■プロデューサー：大瀧亮（WOWOW）のコメント
前作で多くのお客様に観ていただき、そして凄まじく好評をいただけたことを嬉しく思います。主人公・杉元たちの旅はいよいよ金塊争奪戦のターニングポイントを迎えます。前作に続き素晴らしいキャストとスタッフに集結いただきました。新しいキャラクターも参戦しますが、こちらは是非解禁をお待ちいただければと思います。本作に関わる全ての人の叡智の結集により、更に大スケールの物語と映像をお届けしますので、是非映画館で体験ください！
