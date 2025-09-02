¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó²ÃÆþ¸åºÇ½é¤Î¡Ô100»î¹ç¤Ç91¥´¡¼¥ë¡Õ¤Î¶¼°Ò¡¡¥Þ¥«¡¼¥¤¡¢¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¤ò¤â³Ú¤ËÄ¶¤¨¤ë¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤
30Æü¤Ë¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè2Àá¤Ç¥¢¥¦¥°¥¹¥Ö¥ë¥¯¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ï¡¢Áê¼ê¤ÎÄÉ·â¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ3-2¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤¬FW¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó²ÃÆþ¸å100»î¹çÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¤³¤½¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2¤Ä¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¥±¥¤¥ó¡£100»î¹ç½Ð¾ì»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï91¥´¡¼¥ë28¥¢¥·¥¹¥È¤È°µ´¬¤À¡£
¡ØPlanet Football¡Ù¤¬¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó²ÃÆþ¸å100»î¹ç»þÅÀ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥±¥¤¥ó¤è¤ê¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï1¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¡£
5°Ì¡§¥Þ¥ê¥ª¡¦¥´¥á¥¹¡Ê63¥´¡¼¥ë¡Ë
4°Ì¡§¥²¥ë¥È¡¦¥ß¥å¥é¡¼¡Ê68¥´¡¼¥ë¡Ë
3°Ì¡§¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥¡Ê70¥´¡¼¥ë¡Ë
2°Ì¡§¥í¥¤¡¦¥Þ¥«¡¼¥¤¡Ê72¥´¡¼¥ë¡Ë
1°Ì¡§¥Ï¥ê¡¼¡¦¥±¥¤¥ó¡Ê91¥´¡¼¥ë¡Ë
¥±¥¤¥ó¤Ïº£µ¨¤â³«ËëÀï¤«¤é¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥é¥ó¥×¤È¤ÏÌµ±ï¤À¡£ºòµ¨¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥±¥¤¥ó¤Ï¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤Ç½¼¼Â¤Î»þ¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£