先日のバーンリー戦で今季リーグ戦初勝利を手にしたものの、今季もなかなか調子が上がってこないマンチェスター・ユナイテッド。フラストレーションを溜めているサポーターも少なくないだろうが、そんなマンUに少し明るい話題がある。



チームのU-18カテゴリーでプレイしている14歳のJJ・ガブリエウという若者がサポーターの間で人気となっているのだ。



センターフォワードや左ウイングでプレイするガブリエウは、先日行われたU-18ダービー・カウンティ戦でハットトリックを記録。14歳ながらU-18プレミアリーグで開幕3試合5ゴールと見事な結果を残しており、マンUサポーターはガブリエウを早くトップチームで見たいと将来に期待をかけているのだ。





現在アーセナルでは15歳のMFマックス・ダウマンがブレイクし始めているが、ガブリエウがそれに続く可能性も十分に考えられる。ダービー戦でのハットトリックを受け、SNS上では「今すぐ彼に投資すべき」、「クラブはどんな犠牲を払ってでも彼を守って」、「別格の才能。左サイド版のヤマルになる可能性がある」とサポーターも大興奮だ。英『Manchester Evening News』はガブリエウが今季トップチームのトレーニングにも招待される予定と伝えていて、すでに指揮官ルベン・アモリムともコミュニケーションを取っているという。まだ14歳の若者に過度な期待は禁物だが、ダウマンやラミン・ヤマルのように最近は10代からとんでもないプレイを見せる選手が増えている。ガブリエウもそれに続くのか。マンUサポーターの期待は高まっている。