アーセナルのダウマンに続き、マンUにも驚異の10代プレイヤーが U-18カテゴリーで大暴れの14歳FWにサポーター大興奮「左サイド版のヤマルに」
先日のバーンリー戦で今季リーグ戦初勝利を手にしたものの、今季もなかなか調子が上がってこないマンチェスター・ユナイテッド。フラストレーションを溜めているサポーターも少なくないだろうが、そんなマンUに少し明るい話題がある。
チームのU-18カテゴリーでプレイしている14歳のJJ・ガブリエウという若者がサポーターの間で人気となっているのだ。
センターフォワードや左ウイングでプレイするガブリエウは、先日行われたU-18ダービー・カウンティ戦でハットトリックを記録。14歳ながらU-18プレミアリーグで開幕3試合5ゴールと見事な結果を残しており、マンUサポーターはガブリエウを早くトップチームで見たいと将来に期待をかけているのだ。
ダービー戦でのハットトリックを受け、SNS上では「今すぐ彼に投資すべき」、「クラブはどんな犠牲を払ってでも彼を守って」、「別格の才能。左サイド版のヤマルになる可能性がある」とサポーターも大興奮だ。
英『Manchester Evening News』はガブリエウが今季トップチームのトレーニングにも招待される予定と伝えていて、すでに指揮官ルベン・アモリムともコミュニケーションを取っているという。
まだ14歳の若者に過度な期待は禁物だが、ダウマンやラミン・ヤマルのように最近は10代からとんでもないプレイを見せる選手が増えている。ガブリエウもそれに続くのか。マンUサポーターの期待は高まっている。