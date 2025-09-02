米人気女優のクロエ・グレース・モレッツ（２８）が１日（日本時間２日）、結婚したことを公表した。お相手はモデルのケイト・ハリソン（３４）。同性婚となる。

モレッツは１日、自身のインスタグラムを更新。ファッション誌「ＶＯＧＵＥ」のインスタグラム投稿を引用し、フランスの高級メゾン、ルイ・ヴィトンのウェディングドレスをフィッティングする姿のショットをアップ。そこには「クロエ・グレース・モレッツと＠ｔｈｅｋａｔｅｈａｒｒｉｓｏｎが結婚しました！２人は交際をほぼ非公開にしてきましたが、１月に婚約を発表し、レイバーデーの週末に結婚式を挙げました」と記されていた。

またモレッツも薄いブルードレス、ベールをまとった自身のもの、白のウェディング姿ハリソンのショットをアップし「この気持ちを言葉で表すことなど到底できません。＠ｎｉｃｈｏｌａｓｇｈｅｓｑｕｉｅｒｅ ＠ｌｏｕｉｓｖｕｉｔｔｏｎ、ありがとう。あなたの寛大さ、芸術性、献身、そして優しさは計り知れません。私たちはこの上なく感謝しています。『ありがとう』という言葉では到底足りませんが、ありがとう。あなたのビジョンが私たちのこの日をさらに特別なものにしてくれました」と伝えた。

１９９７年２月１０日、ジョージア州アトランタ生まれのモレッツは後にニューヨークに転居。その後、子役としてキャリアをスタート。ドラマ、映画に出演し活躍してきた。２０１０年公開のスーパーヒーロー映画「キック・アス」で「ヒット・ガール」を演じ、人気を獲得。２０１３年にリメイクされたホラー映画「キャリー」で主演を務めた。私生活では１４年ころからサッカーの元元イングランド代表主将のデビッド・ベッカム氏とスパイス・ガールズのビクトリア・ベッカムの長男ブルックリン・ベッカムとの交際していたが、１８年に破局を公表。同年にハリソンとの認め、今年１月に婚約したことをインスタグラムで発表した。