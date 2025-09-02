¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¸µ¹ñ²ñµÄÄ¹¼Í»¦¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¡Ê52¡Ë¤ò¹´Â«¡¡·Ù»¡¡Ö¥í¥·¥¢¤¬´ØÍ¿¤«¡×
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎµÄ²ñ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖºÇ¹â²ñµÄ¡×¤Î¸µµÄÄ¹¤¬¼Í»¦¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ë½»¤à52ºÐ¤ÎÃË¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤Æ¹´Â«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¥í¥·¥¢¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñ²È·Ù»¡¤Ï1Æü¡¢À¾Éô¥ê¥Ó¥¦¤Ë½»¤à52ºÐ¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¤ò¡¢¡ÖºÇ¹â²ñµÄ¡×¸µµÄÄ¹¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¡¼¡¦¥Ñ¥ë¥Ó¡¼»á¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¹´Â«¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ñ¥ë¥Ó¡¼»á¤Ï8·î30Æü¤Ë¥ê¥Ó¥¦¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Î³Ê¹¥¤ò¤·¤¿¿ÍÊª¤Ë½Æ¤Ç8È¯·â¤¿¤ì¤Æ»àË´¡£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤¬´ØÍ¿¤·¤¿·×²èÅª¤ÊÈÈ¹Ô¤À¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ÏSNS¤Ç¡Ö¤³¤Î¶²¤í¤·¤¤»¦¿Í»ö·ï¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾õ¶·¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÁÜºº¤Ë¤è¤êÁ´ÍÆ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
