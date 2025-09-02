¡ÚFOOT¡ßBRAIN¡Ü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬Ä¾Á°SP¡ªµÈÅÄËãÌé¤¬¾Ú¸À¤¹¤ëWÇÕ³«ºÅ¹ñ¤Î¤¤¤Þ¡ª
¡ÚÆ°²è¡ÛFOOT¡ßBRAIN+ #729 ÆüËÜÂåÉ½¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬Ä¾Á°SP Á°ÊÔ¡Ãhttps://youtu.be/_rFCqZx3RVs
¥é¥¤¥Ð¥ë¹ñ¤òÃÎ¤ë¡ª¥·¥êー¥ºÂè4ÃÆ¡ªÆüËÜÂåÉ½¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬Ä¾Á°SP¡ª£×ÇÕ¤Î³«ºÅ¹ñ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤È¡¢¼ã¤°ïºà¤¬¼¡¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥á¥¥·¥³¤òÅ°Äì²òË¶¡ª
ÆüËÜ¤¬WÇÕÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î°ì¤Ä¤Î¸°¡£¡Ö¥é¥¤¥Ð¥ë¹ñ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¡×¡£
º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¹ñ¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬Íè½µ±óÀ¬¤¹¤ëWÇÕ¤Î³«ºÅ¹ñ¤ÇµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤È¡¢¶¦Æ±³«ºÅ¹ñ¤Ç¼ã¤°ïºà¤¬¼¡¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥á¥¥·¥³¤òÅ°Äì²òË¶¡ª
ºòµ¨Á´ÊÆ¤òÀ©¤·¤¿LA¥®¥ã¥é¥¯¥·ー¤ÎµÈÅÄËãÌé¤â¾Ú¸À¤·¤¿¥á¥¸¥ãー¥êー¥°¥µ¥Ã¥«ー¤Î¹â¤Þ¤ë¿Íµ¤¤È¼ÂÎÏ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¥¥·¥³ÆÃÍ¤Î°éÀ®¥ëー¥ë¤Ê¤ÉÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎ¾¹ñ¤Î"º£"¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡ª
¡ã½Ð±é¼Ô¡ä
¡ÚMC¡Û¾¡Â¼À¯¿®
¡ÚBRAIN¡ÛÃæÂ¼ÉðÉ§¡Ê¸µMLS¹ñºÝÉô¡Ë¡¢É´À¥½Ó²ð¡Ê¥á¥¥·¥³ÆüËÜ¿Í½é¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¡Ë
¡Ú¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡ÛÉÚÅÄÍµª¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö»ä¤ÏÀ¤³¦¤ÇNo.1¤Î¥Ñ¥µー¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¥¸ー¥³¤¬¸ì¤ëÆüËÜ¥µ¥Ã¥«ー30Ç¯¤Îµ°À×¤È¼¯Åç¤Ë¿¢¤¨¤¿¡Ö¸¥¿È¡¦À¿¼Â¡¦Âº½Å¡×¤ÎÀº¿À
WÇÕÍ¥¾¡¸ø¸À¡Ö¤¢¤È¤â¤¦1¤ÄÄ¶¤¨¤ì¤Ð·è¾¡¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¡£Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¡×¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¸ì¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÌ¤Íè¿Þ
¡ÚÆ°²è¡ÛÊ¿»³ÁêÂÀ¤È³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤¬·ãÏÀ¡ª¹â¹»¤«¥¯¥é¥Ö¥æー¥¹¤«Âç³Ø¤«¡©Ì¤Íè¤ò·è¤á¤ëÁªÂò