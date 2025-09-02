森保Jアメリカ遠征に菅原由勢が追加招集!! DF陣に負傷者続出で半年ぶり復帰
日本サッカー協会(JFA)は2日未明、アメリカ遠征に臨む日本代表にDF菅原由勢(ブレーメン)を追加招集することが決まったと発表した。菅原は今年3月以来、半年ぶりの復帰となった。
日本代表は8月28日、25人の招集メンバーが発表された後、今月1日にMF鎌田大地(クリスタル・パレス)とMF佐野航大(NECナイメヘン)の追加招集を発表。ところが同日、DF安藤智哉(福岡)が負傷のため招集を辞退し、再び欠員が出ていた。
菅原は今夏、サウサンプトンからブレーメンに移籍し、8月30日にブンデスリーガデビューを飾った直後の代表招集。今年6月の活動では招集外となり、9月も続いて落選となっていたなか、追加招集でアピールのチャンスが巡ってきた。
森保ジャパンでは今回招集を辞退した安藤の他にも冨安健洋、伊藤洋輝、町田浩樹らCB陣に負傷者が続出中。サイドバックを本職とする菅原の起用ポジションにも注目が集まる。
日本代表は現地時間1日夕(日本時間2日午前)から活動をスタート。6日にメキシコ代表、9日にアメリカ代表とそれぞれ対戦する。
日本代表は8月28日、25人の招集メンバーが発表された後、今月1日にMF鎌田大地(クリスタル・パレス)とMF佐野航大(NECナイメヘン)の追加招集を発表。ところが同日、DF安藤智哉(福岡)が負傷のため招集を辞退し、再び欠員が出ていた。
森保ジャパンでは今回招集を辞退した安藤の他にも冨安健洋、伊藤洋輝、町田浩樹らCB陣に負傷者が続出中。サイドバックを本職とする菅原の起用ポジションにも注目が集まる。
日本代表は現地時間1日夕(日本時間2日午前)から活動をスタート。6日にメキシコ代表、9日にアメリカ代表とそれぞれ対戦する。