Omoinotakeの新曲「イノセントブルー」が、ブルボン アルフォートミニチョコレート新CMソングに決定した。OmoinotakeがアルフォートミニチョコレートのCMソングを書き下ろしするのは、昨年リリースした「アイオライト」に続いて2曲目となる。

本CMの主演をつとめるのは赤楚衛二。アルフォートを愛してやまない赤楚が「アルフォー党」仲間とルームシェア生活を楽しむ様子が描かれており、本日9月2日（火）から全国で放送される（一部地域を除く）。

「イノセントブルー」は、同じ感情を分かち合うことで、いつも無垢な青さを心に宿してくれる、そんな存在への想いを歌った楽曲。軽快なモータウンビートに華やかなホーンが加わり、力強いメロディを乗せた1曲に仕上がっている。こちらは9月24日（水）に配信リリースされる予定だ。

また、ブルボン公式YouTubeチャンネルでは、赤楚さんのインタビュー動画や、「イノセントブルー」に合わせてダンスクルー「kirameki☆glitter」がアルフォー党ダンスを踊るスペシャルムービーも公開となった。

CM情報

株式会社ブルボン「アルフォートミニチョコレート」

公式サイト：https://www.bourbon.co.jp/alfort/

公式X：https://x.com/Bourbon_JP CM概要

■『I am アルフォー党』篇

舞台は、赤楚さんがルームシェアしているリビング。アルフォートをじっと見つめながら、「ああ、美しい」と思わずうっとり。あと一つ食べようか迷っていた赤楚さんは、ぱくっと勢いよく口に入れ、満足そうな笑顔を浮かべます。そんな赤楚さんの様子に、ルームシェア仲間たちが次々とアルフォートを求めて声をかけてくる事態に。すると赤楚さんは、どこからともなく大量のアルフォートを取り出し、「アルフォー党は同担歓迎！」と、仲間たちに楽しそうにふるまいます。

「イノセントブルー」

2025年9月24日（水）配信リリース

Pre-Save on Spotify /Pre-Add on Apple Music

⇒ https://omoinotake.lnk.to/InnocentBlue_pspa

ブルボン アルフォートミニチョコレート CMソング

＜Omoinotake Live at ⽇本武道館＞

2026年3⽉15⽇（⽇）日本武道館

開場 / 開演：17:00 / 18:00 ▼券種・料金

チケット料金：指定席：\8,800（税込）

指定席（学割）：\7,000（税込）

※3歳以上有料、3歳未満⼊場不可 申し込みはこちら → https://w.pia.jp/t/omoinotake-t/

＜Omoinotake ONE MAN TOUR 2025＞



島根県⺠会館 ⼤ホール

お問合せ：YUMEBANCHI(岡⼭) 086-231-3531(平⽇12:00〜17:00)



2025年10月3日（金） 開場18:00 / 開演19:00

愛知・Zepp Nagoya

お問合せ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100(全日12:00〜18:00)



2025年10月5日（日） 開場16:00 / 開演17:00

福岡・Zepp Fukuoka

お問合せ：キョードー西日本 0570-09-2424(平⽇・⼟曜11:00〜15:00)



2025年10月12日（日） 開場17:00 / 開演18:00

⼤阪・Zepp Osaka Bayside

お問合せ：GREENS 06-6882-1224



2025年10月13日（月祝） 開場16:00 / 17:00

石川・本多の森 北電ホール

お問合せ：キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100(火〜金12:00〜16:00/土10:00〜15:00 ※月日祝除)



2025年10月19日（日） 開場16:00 / 開演17:00

宮城・仙台電⼒ホール

お問合せ：キョードー東北022-217-7788(平⽇13:00〜16:00/⼟10:00〜12:00 ※祝⽇除)



2025年10月25日（土） 開場17:00 / 開演18:00

東京・Zepp Haneda(TOKYO)

お問合せ：クリエイティブマンプロダクション03-3499-6669(月水金12:00〜16:00)



2025年11月1日（土） 開場17:00 / 開演18:00

北海道・Zepp Sapporo

お問合せ：WESS Mail: info@wess.co.jp



○チケット代金】

Zepp公演（愛知 / 福岡 / ⼤阪 / 東京 / 北海道）

1F 全自由（一般）6,500円（税込／ドリンク代別／整理番号付き）

1F 全自由（学割）5,500円（税込／ドリンク代別／整理番号付き） ※FC/オフィシャル先行のみ取扱い

2F 指定席 7,000円（税込／ドリンク代別）



ホール公演（島根 / ⽯川 / 宮城）

全席指定（一般）7,000円（税込）

全席指定（学割）6,000円（税込）※FC/オフィシャル先⾏のみ取扱い

※3歳以上有料、3歳未満入場不可

※学割チケットをご購入の方は、入場時に学生証を確認致します。

（特に高校生、大学生、専門学生の方は、学生証を忘れた場合は、一般料金との差額をいただく場合がございます。予めご了承ください。）

※お一人様1公演につき4枚まで申込み可

※開場／開演時間は変更となる場合がございます。

※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

※録音・録画機材（携帯電話）使用禁止

※営利目的の転売禁止

https://omoinotake.com/live/#live-1841

https://w.pia.jp/t/omoinotake-tour/

2025年9月23日（火・祝） 開場17:00 / 開演18:00島根県⺠会館 ⼤ホールお問合せ：YUMEBANCHI(岡⼭) 086-231-3531(平⽇12:00〜17:00)2025年10月3日（金） 開場18:00 / 開演19:00愛知・Zepp Nagoyaお問合せ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100(全日12:00〜18:00)2025年10月5日（日） 開場16:00 / 開演17:00福岡・Zepp Fukuokaお問合せ：キョードー西日本 0570-09-2424(平⽇・⼟曜11:00〜15:00)2025年10月12日（日） 開場17:00 / 開演18:00⼤阪・Zepp Osaka Baysideお問合せ：GREENS 06-6882-12242025年10月13日（月祝） 開場16:00 / 17:00石川・本多の森 北電ホールお問合せ：キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100(火〜金12:00〜16:00/土10:00〜15:00 ※月日祝除)2025年10月19日（日） 開場16:00 / 開演17:00宮城・仙台電⼒ホールお問合せ：キョードー東北022-217-7788(平⽇13:00〜16:00/⼟10:00〜12:00 ※祝⽇除)2025年10月25日（土） 開場17:00 / 開演18:00東京・Zepp Haneda(TOKYO)お問合せ：クリエイティブマンプロダクション03-3499-6669(月水金12:00〜16:00)2025年11月1日（土） 開場17:00 / 開演18:00北海道・Zepp Sapporoお問合せ：WESS Mail: info@wess.co.jp○チケット代金】Zepp公演（愛知 / 福岡 / ⼤阪 / 東京 / 北海道）1F 全自由（一般）6,500円（税込／ドリンク代別／整理番号付き）1F 全自由（学割）5,500円（税込／ドリンク代別／整理番号付き） ※FC/オフィシャル先行のみ取扱い2F 指定席 7,000円（税込／ドリンク代別）ホール公演（島根 / ⽯川 / 宮城）全席指定（一般）7,000円（税込）全席指定（学割）6,000円（税込）※FC/オフィシャル先⾏のみ取扱い※3歳以上有料、3歳未満入場不可※学割チケットをご購入の方は、入場時に学生証を確認致します。（特に高校生、大学生、専門学生の方は、学生証を忘れた場合は、一般料金との差額をいただく場合がございます。予めご了承ください。）※お一人様1公演につき4枚まで申込み可※開場／開演時間は変更となる場合がございます。※客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。※録音・録画機材（携帯電話）使用禁止※営利目的の転売禁止https://omoinotake.com/live/#live-1841https://w.pia.jp/t/omoinotake-tour/

関連リンク