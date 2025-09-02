

京王井の頭線の渋谷駅に直結する駅ビル「渋谷マークシティ」（記者撮影）

「100年に一度」と銘打った渋谷駅周辺の再開発が佳境を迎えている。再開発を主導する東急、東京メトロ、JR東日本にとって正念場である。

再開発のきっかけは2000年1月、運輸政策審議会による東急東横線と東京メトロ副都心線相互直通運転の方針決定が起点である。相互直通運転により東横線・渋谷―代官山間が地下に潜ることになり、駅施設と線路の跡地周辺に広大なスペースが生まれ、大規模な再開発が可能になり、計画が動き出した。2011年には渋谷区が交通結節機能の改善、歩行者回遊性の向上などを骨子とした街の将来像を示す「まちづくり指針」を策定し、官民のパートナーシップとして開発が進んだ。

メトロ・東急・京王の3社が共有

再開発ビルが初めて姿を見せたのは、2012年開業の渋谷ヒカリエである。さらに2018年に渋谷ストリーム、2019年に渋谷スクランブルスクエア東棟、渋谷フクラスなど、駅周辺に新しいビルが続々と開業した。現在建設中の渋谷スクランブルスクエア中央棟・西棟は2031年度に完成し、さらに2034年度にはハチ公広場を含めた駅周辺全体の整備が完了する予定だ。

しかし、この再開発計画であまり語られていない大型のビルがある。2000年4月に開業した渋谷マークシティである。

ビルの2階に京王井の頭線の渋谷駅があり、多くの利用者でにぎわう。再開発計画では東の宮益坂上から駅のある谷の上空をまたぎ、西の道玄坂上までデッキレベルでつなぐ渋谷スカイウェイという壮大な構想があるが、スクランブル交差点付近から道玄坂上まではマークシティの中にある遊歩道を通る。その意味では、再開発計画における重要なピースの1つなのである。

マークシティは東京メトロ（当時は帝都高速度交通営団）、東急（当時は東京急行電鉄）、京王電鉄の3社が共有している。この敷地には京王井の頭線の渋谷駅のほか、営団の銀座線車両基地、東急バスの専用道があった。その交通機能を維持しながら、スペースを高度利用することを目的として、1994年から開発が始まった。

敷地面積の割合はメトロが約49％、東急が約26％、京王が約23％、そして、6年の歳月を経て完成した建物への各社の権利割合はメトロ約44％、東急約36％、京王約20％である。京王井の頭線の改札口があるだけに、京王のビルのように見えるかもしれないが、実は3社の中でシェアが最も小さいというのは驚きだ。



岡本太郎の巨大壁画「明日の神話」があるマークシティ2階の連絡通路。宮益坂上から道玄坂上までをつなぐルートの一部になる予定だ（記者撮影）

駅直上の利便性、入居率は100％

マークシティは渋谷エクセルホテル東急が入居する25階建てのホテル棟、8000坪超の賃貸面積を持つ23階建てのオフィス棟、そして2つの棟をつなぐ低層階は4階建てのショッピングモールで構成される。井の頭線渋谷駅のほか、3階には銀座線の車両基地があり、5階には高速バスターミナルが設けられた。

開業当時、渋谷駅周辺の高層ビルは渋谷クロスタワー（当時は東邦生命ビル）くらいしかなかった。国道246号沿いに東急が建設した地上41階建て高層ビルのセルリアンタワーは2001年竣工なので、まだ開業していない。その意味で、渋谷駅周辺では数少ない高層建築物であり、広いフロア面積を持つインテリジェントビルとして、開業時はサイバーエージェント、ファーストリテイリング、NTTエレクトロニクス、エイチ・アイ・エスなど業界の最先端を行く企業が入居していた。現在も駅直上という地の利を生かし、入居率は100％だ。

「スクランブルスクエアなど新たに開業したビルに転出するテナントが出て、一時的に空室になってもすぐ埋まります」

こう話すのはマークシティの物件管理を行う株式会社渋谷マークシティの江柄好朗社長である。同社はビル開業に先立つ1999年の設立。当初は3社が出資し、社員も3社から派遣されてきた。

社長は代々東京メトロ出身者が就き、物件運営の舵取りを担ってきた。しかしその後、東京メトロは物件管理から離脱してオーナーに専念。物件管理は東急、京王の2社体制となった。2019年4月からは東急出身者が社長を務めており、江柄社長も東急出身で2024年4月から陣頭指揮を執っている。現在の物件管理会社・渋谷マークシティは東急の連結子会社であり、東急の不動産戦略の一翼を担っている。



渋谷マークシティは25階建てのホテル棟（中央）、23階建てのオフィス棟、2棟をつなぐ4階建てのショッピングモールからなる（記者撮影）

商業階、周辺施設とどう差別化？

渋谷エクセルホテル東急は、東急グループが運営する複数のホテルラインナップの中では中間的な位置付け。東急のフラッグシップ的な位置付けの高級ホテルとしてセルリアンタワーに入居する東急ホテルとはホテルのポジショニングですみ分けている。「渋谷は東京でいちばん外国人が来る街だけに、宿泊者の8〜9割が外国人客です」（江柄社長）。駅直結という強みを生かして、宿泊稼働率は過去最高を更新中。宿泊料金も上昇しているという。

そして、低層の商業スペースは、時代に合わせてポジショニングを変えてきた。マークシティができる前の渋谷はティーンエージャーが集まる街で、大人が訪れにくいというイメージがあった。しかし、マークシティ開業によって3000人規模の大人がオフィス棟で働く。そこで、「上質で安心できる空間を提供する」というコンセプトの下、高感度・高品位な20〜30代のOL層をメインターゲットにした店舗をそろえた。流行発信の起点ができたことで、大人が街を回遊するようになった。

その後、ヒカリエやスクランブルスクエアが開業し、マークシティは差別化を図るべく、新たなコンセプトを「日常性」にした。東急フードショー、ダイソーなどを新たなテナントに迎え、渋谷で働く人から訪日外国人まで幅広い層をターゲットとした。

4階のショッピング・レストラン街には「銀座ライオン」「つばめグリル」など有名な飲食店が多数入居し、活況を呈している。遊歩道の両側に立ち並ぶ飲食店の前は、平日のランチ時間帯ともなればどの店の前も大行列だ。

マークシティには4年ほど前に公式キャラクターとして「マーク」と「シティ」という2匹の子犬のキャラクターが登場した。遊歩道の中間にある広場には2匹の子犬のオブジェがどんと据えられている。「ハチ公広場のハチ公像のように、ここで待ち合わせしてくださいという願いを込めてオブジェを作った」（江柄社長）。



渋谷マークシティの江柄好朗社長。両側に見えるのが「マーク」と「シティ」（記者撮影）

井の頭線沿線客をどう取り込むか

東急フードショーや飲食テナントなどの売り上げは3年連続で増えており過去最高を更新した。だが、江柄社長は、来訪者数も売り上げもまだまだ伸びしろがあると考えている。とりわけ「井の頭線沿線のマーケットをもっと取り込みたい」。

渋谷にはJR、メトロ、東急の路線も乗り入れているが、マークシティで買い物や食事をするなら井の頭線の利用者が断然便利だ。井の頭線の沿線住民を取り込むという発想は確かに理にかなう。さらに言えば、京王は新宿駅と渋谷駅の両方で乗り降りできる「どっちーも」という定期券を発行している。オフィスがある新宿への定期をどっちーもに変更すればマークシティで便利に買い物・食事できるという施策も可能だろう。

渋谷スカイウェイが完成するとマークシティのアベニューはその一部となり、いま以上に多くの人々が行き交うことになるのは確実だ。「でも今の環境はちょっと味気ないかな」と江柄社長。将来を見据えて、さまざまな構想を描く。



多くの歩行者が行き交う渋谷マークシティ4階のアベニュー（記者撮影）

たとえば、アベニューのレストランの顔ぶれを変えて、「日本初出店のようなここでしか出会えないという店をどんどん入れていきたい」という。2匹の犬がいる広場も有効活用する。「クリスマスやバレンタインなど季節に合わせてポップアップショップを作るなど、人が買い物でにぎわえるような広場にしたい」。

また、道玄坂上の起点は木々が生い茂っており、木漏れ日が差し込むなど、スクランブルスクエア周辺よりは自然が多い。そのため、「アベニューはそこに向かうので、人工的な場所から自然の場所への変化といったことが視覚的にも音響的にも伝わるような空間に変えられたらいいと考えています」。これまでもマークシティは渋谷におけるポジションを変えて成長してきたが、今後もポジションを変えてさらに上を目指す。



道玄坂上側から見た渋谷マークシティ。木々が生い茂る（記者撮影）

東急はヒカリエを「渋谷駅周辺再開発の先陣を切って開業した」と位置付けている。東横線・副都心線直通構想から再開発計画が始まったと考えれば、確かにそのとおりだが、将来、渋谷駅の再開発が完成したとき、「100年に一度」という長期的な視点で見渡せば、実はマークシティこそ再開発の嚆矢といえるかもしれない。なぜなら、スクランブル交差点前に建つ商業ビルのQFRONT（キューフロント）が1999年12月に開業し、2000年4月にマークシティが開業した。この時期からスクランブル交差点周辺の景色が大きく変わったことは間違いないからだ。

「渋谷マークシティは2000年代における街の変化の起点になったと思います。そしてこれからも変化を止めることはありません」

江柄社長は誇らしげにこう語った。



（大坂 直樹 ： 東洋経済 記者）