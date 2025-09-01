【ZARAのネイビー】が大人可愛い！ 40・50代におすすめ♡「サマ見えアイテム」

黒と置き換えられるベーシックカラーとして、例年以上に注目度が高まっているネイビー。季節感に縛られず取り入れやすく、黒よりもやわらかな印象に見せやすい優秀カラーです。そこで今回は40・50代がワードローブに迎えたいネイビーアイテムを【ZARA（ザラ）】からピックアップ。ZARAならではのエレガントで大人可愛い要素が詰まったアイテムで、季節の変わり目もとことんおしゃれを楽しんでみて！

大人の色気を醸し出す知的なサファリシャツ

【ZARA】「ポプリンサファリシャツ」\5,990（税込）

サファリジャケットをベースにしたカジュアルなデザインが特徴のサファリシャツも、ディープなネイビーならグッと知的な印象に。襟付きのシャープなVネックから覗く素肌と色のコントラストが抜け感を与え、女性らしい色気を強調してくれそうです。ウエストは大人可愛いリボンのドローストリングで調節可能なので、1枚でコーデにメリハリを出せるのがGOOD。

コーデの鮮度を品よく高めるミディ丈スカート

【ZARA】「LIMITED EDITION ミディスカート」\9,990（税込）

ミニやマキシといった極端な丈から、少しずつボトムスのトレンドはミディ丈へとシフトしている今。なだらかに落ちるフレアラインが美しいミディスカートは、サッと穿いてコーデの鮮度を高めてくれそうです。コットンをメインにした素材にゴムウエストと、大人世代も気楽に穿きやすいディテールを採用。色味に品のあるネイビーならキレイめコーデにもマッチするはず。

ネイビー × ストライプのパンツで爽やかにサマ見え

【ZARA】「ベルト付きプリーツパンツ」\6,590（税込）

共布の結びベルトがセットになったハイウエストパンツ。深いネイビーに細いストライプ柄が爽やかに映え、シンプルなトップスとの手軽なワンツーコーデも即サマ見えさせてくれそうな一本です。ウエストまわりにダーツを入れて膨らみを抑えたセミワイドシルエットも特徴。脚線をカバーしつつ、こなれ感を演出します。

レイヤードでシャレ感を高めるセミシアーワンピ

【ZARA】「しわ加工入りファインニットミディ丈ワンピース」\6,590（税込）

全体にしわ加工が施されたセミシアーな素材感が、ZARAらしいエッジをきかせたエレガントなニットワンピース。裾のサイドに大胆にスリットが入ったレイヤード前提のデザインは、多彩なコーデにプラスワンでおしゃれ上級者見えを狙えそうです。大きく開いた後ろ身頃のデザインを活かして背中を肌見せするスタイリングも、落ち着いたネイビーのおかげで大人世代も挑戦しやすいはず。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ