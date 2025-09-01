こういうの待ってたー！！【3COINS】の挟むだけ「バナナアアクセ」即ゲットしたい♡

結び目をつくらず、クリップで挟むだけ。そんな手軽さでおしゃれな髪型が完成するバナナクリップが、今またじわじわ注目を集めています。【3COINS（スリーコインズ）】から登場しているバナナクリップは、どれも機能性とデザイン性のバランスが絶妙！ 今回はバナナクリップを使った簡単アレンジと、おすすめのアクセサリーをご紹介します。

ワンステップで、手抜き感ゼロのまとめ髪に

【3COINS】「ウネウネバナナ」\330（税込）

ゆるくまとめただけの低めポニーも、バナナクリップをプラスすればグッと垢抜けた印象に。波打つようなデザインがシンプルなポニースタイルに立体感を与えて、髪に自然な動きをプラスしてくれます。シンプルなアイボリーカラーは、ヘルシーなブラウンヘアにもなじみやすく、日常使いにぴったりです。このほかにブラックもラインナップ。

オンオフ使えるシンプルデザイン

【3COINS】「マットアクリルバナナ」\330（税込）

このバナナクリップは、無駄のないシンプルなフォルムと落ち着いたマットな質感が特徴。ブラックとベージュの2色はどちらも使いやすく、オンオフ問わずさまざまなシーンで活躍してくれそうです。髪をそのまま挟むだけでも形がキレイに整うので、忙しい朝や出先でのヘア直しにも便利！ ヘアアクセ初心者にも取り入れやすい一品です。

上品で軽やか！ 抜け感を演出したい日に

【3COINS】「マーブルバナナ」\330（税込）

透明感とやわらかさを兼ね備えた「マーブルバナナ」は、アイボリーとブルーの2色展開。どちらもほんのり透けるマーブル模様がアクセントになっていて、シンプルながらしっかり存在感を放ちます。軽やかな雰囲気をつくりたいときにおすすめです。

リボンモチーフでフェミニンなまとめ髪に

【3COINS】「パール付タレリボンバナナ」\550（税込）

最後にご紹介するのは、クラシカルなリボンにパール調ビーズを添えた上品なデザインのバナナクリップ。甘くなりすぎず、大人っぽい印象に仕上がります。リボンが垂れるデザインなので、ダウンスタイルやハーフアップと組み合わせるのもおすすめ。ちょっとしたお出かけにも、雰囲気をやさしくまとめてくれます。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里