え、もう値下げでいいの！？【ROPÉ PICNIC】大人が狙いたい♡「上品スカート」

【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】では、厳しい残暑の季節にも活躍しそうなスカートたちが、値下げになっています！ コーデに取り入れるだけで女性らしさが引き立つアイテムが揃い、日常からお出かけまで幅広く使える予感。今回はその中からおすすめの「上品スカート」を厳選してご紹介。お得に手に入るこの機会を見逃さないように、ぜひチェックしてみてください。

ギャザーデザインで華やぐ 上品スカート

【ROPÉ PICNIC】「フリルギャザーロングスカート」\3,894（税込・セール価格）

ギャザーデザインが目を引く、華やかで上品なスカート。繊細なギャザーがスタイリングの主役になり、シンプルなトップスを合わせるだけでもサマ見えが叶いそうです。公式サイトでも「伸縮性のある軽い着心地」と紹介されており、厳しい残暑も快適に取り入れられそう。大人女性の品格を引き出してくれそうな一着です。

着丈が選べる！ 軽やかプリーツスカート

【ROPÉ PICNIC】「着丈が選べるエアリープリーツスカート」\4,499（税込・セール価格）

軽やかな素材が動くたびに揺れ、女性らしさを引き立ててくれるプリーツスカート。着丈は画像のロング丈のほか、ひざ下ほどのやや短めタイプの2種類で展開していて、身長や好みに合わせた着こなしが楽しめます。さらに無地や柄物など11種類の豊富なバリエーションから選べるのも嬉しいポイント。大人の可愛らしさと上品さを両立したい日にぴったりのスカートです。

シアー素材で軽やかなティアードスカート

【ROPÉ PICNIC】「シアーティアードスカート」\4,499（税込・セール価格）

シアー素材が軽やかな印象を与えるティアードスカート。ほどよい透け感が涼しげで、残暑の季節にも心地よく取り入れられそうです。ふんわり広がるシルエットが甘め雰囲気ながらも、落ち着いたトーンで大人っぽさもプラス。カジュアルにもきれいめにもなじみやすく、幅広く活躍しそうな一枚です。

シーズンレスで頼れる ベーシックスカート

【ROPÉ PICNIC】「レーヨン混ミディアムフレアスカート」\3,245（税込・セール価格）

一枚あると何かと頼りになるのがシンプルなフレアスカート。落ち感のあるレーヨン混素材と広がりすぎないミディアムフレアが上品で、ふんわり揺れるシルエットが女性らしさを演出します。ウエストはゴム仕様でラクに穿けそう。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：K.Yuka