¡Ú¶¥ÎØ¥³¥é¥à¡Û´Ý»³Î±°Í¡¡Ì¤ÃÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¡¡Éã¡¦·¼°ì¤Î¤è¤¦¤ËÂç¤¤¯±©¤Ð¤¿¤±
¡¡8·î21¡Á23Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆàÎÉF1Àï¡£AµéÀï¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï19ºÐ¤Î´Ý»³Î±°Í¡ÊÀÅ²¬¡á127´ü¡Ë¡£¥Ó¥Ã¥°¶¥ÎØ¤Î¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿·¼°ì¡Ê¸½Aµé2ÈÉ¡Ë¤òÉã¤Ë»ý¤ÄÆóÀ¤¥ì¡¼¥µ¡¼¤À¡£Æ±´ü¤Ç¤Ï2¿ÍÌÜ¤ÎÆÃÊÌ¾ºÈÉ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Á°¸¡Æü¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿É½¾ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÎÏ»î¤·¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÁö¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£Àè¹Ô¤ÇÎÏ¤òÉÕ¤±¤Æ¾å¡ÊSµé¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½éÆü¤ÎÍ½Áª¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤Æ¸å¤í¹¶¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÇ¾âÁ°¤«¤éÀè¹ÔÂÖÀª¡£Ê¿¶Ñ¥Ú¡¼¥¹¤ÎÆ¨¤²¤À¤¬¡¢ÎÏ¶¯¤¯²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡½à·è¤â1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÃÝÂô¹À»Ê¤ÎÆÍ¤ÃÄ¥¤ê¤ËËÝ¤í¤¦¤µ¤ì¤¿¡£1¼þÈ¾¤Ï³°¤òÆ§¤ß¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¶ì¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¡£²¿¤È¤«¤·¤Î¤Ç2Ãå¤Ç·è¾¡¤Ø¿Ê½Ð¡£
¡¡¡Ö¼Ö¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Ä´»Ò¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡·è¾¡¤Ï¼ò°æ·ýÂ¢¤òÀèÆ¬¤Ë3¼Ö¤Ç·ëÂ«¤¹¤ë¶áµ¦Àª¤ä¡¢ÃÝÂô¤È¤ÎÂÐÀï¡£ÀÖÈÄÁ°¤«¤éÀèÆ¬¤ËÎ©¤Á¡¢´¬¤ÊÖ¤¹¼ò°æ¤òÉõ¤¸ÀÚ¤ë¡£ºÇ¸å¤ÎËöµÓ¤â³Î¤«¤Ç¡¢ÆÃ¾ºÈÉ½éÀï¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÆ¨ÁöV¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÃÏµÓ¥¿¥¤¥×¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¡£ÍèÇ¯¤ÎÃÏ¸µ¤ÎÀÅ²¬µÇ°¤ÇÉã¤È°ì½ï¤ËÁö¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Æ±´ü¤Ç¤ÏÁá´üÂ´¶È¤Î»ÔÅÄÎ¶À¸ÅÔ¤¬È´¤±¤¿Â¸ºß¤À¤¬¡¢´Ý»³¤âÌ¤ÃÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£ÀÅ²¬´üÂÔ¤Îµ¡´Ø¼Ö¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ê²¼Ìî¡¡¾ÏÍº¡Ë