¡¡£Ø¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¤Î£Ù£Ï£Ó£È£É£Ë£É¤¬£¸·î£³£±Æü¡¢Á´£±£°¸ø±é¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ò´°Áö¤·¤¿¡£ºòÇ¯£±£°·î¤Ë»°ÅÙÌÜ¤ÎðôÄÇ¡Ê¤±¤¤¤Ä¤¤¡Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Éõ°õ¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥é¥à¥×¥ì¥¤¤òÌó£±Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²ò¶Ø¡£¸å°ä¾É¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢ÞÕ¿È¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ÅÙ½Å¤Ê¤ë¼ê½Ñ¤Ç¥É¥é¥à¤ò¼¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢º£²ó¤Î¥·¥ç¡¼¤Ç¿ÍÀ¸¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤ÈºÆ³ÎÇ§¡£´°Á´Éü³è¤Î»þ´ü¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ëµ¤¹ç¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤¿¡£
¡¡ÄË¤ß¤òËº¤ì¥É¥é¥à¥×¥ì¥¤¤Ë¶½¤¸¤ë£Ù£Ï£Ó£È£É£Ë£É¤Î»Ñ¤Ë¡¢ÎÞ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¥É¥é¥à±éÁÕ¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Ï¼ê½Ñ¸å¤À¤±¤Ëº¤Æñ¤È»×¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂÎÄ´¤ÈÁêÃÌ¤Î¾å¡¢£Ù£Ï£Ó£È£É£Ë£É¤Ï·è°Õ¤ÎÉ½¾ð¤Ç¥»¥Ã¥È¤ÎÁ°¤Ø¡£Àè¤Û¤É¤Þ¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤òÁ¡ºÙ¤ËÁÕ¤Ç¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤È¥É¥é¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢·ã¤·¤¯°ì²»°ì²»¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¼ó¤ÎÆ°¤¤ò¼«À©¤·¤Ê¤¬¤é±éÁÕ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥É¥é¥à²»¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤Ï·òºß¡£¡Ö£±Ç¯´Ö¤¿¤¿¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤¿¤é¾¡¼ê¤ËÂÎ¤¬Æ°¤¯¡£ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Ï¥Ô¥¢¥Î¤È¥É¥é¥à¤¬¤¢¤Ã¤ÆÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈºÆ¼Â´¶¡£ÆÃÊÌ¤ÊÃÂÀ¸Æü¤Î£±£±·î£²£°Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÀ¤³¦°ä»º¡¦¥Ø¥°¥é¸ø±é¤Ç¤Î´°Á´Éü³è¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ¤³¦°ä»º¤Ç¥É¥é¥à¤ä¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¤È¡£¤ä¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢£²£°£±£´Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡££²£¹ÆüÌë¸ø±é¤Ç¡Öº£Æü¤Ç¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï£¸£¸²óÌÜ¡£¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡©¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡£¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤é¡¢ÍèÇ¯¤Ï£±£°£°²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¡£³§¤Î¤ª¤«¤²¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö£Æ£ï£ò£å£ö£å£ò¡¡£Ì£ï£ö£å¡×¡Ö¹È¡×¤ò¥Ô¥¢¥Î¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Û¤«¡¢ºÇ½ªÆü¤Ï£Ø¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¤Î£Ð£Á£Ô£Á¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£°ì½ï¤Ë¡Ö£Ò£õ£ó£ô£ù¡¡£Î£á£é£ì¡×¤òÁÕ¤Ç¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¡Ö£Á£É¡¡£Ù£Ï£Ó£È£É£Ë£É¡×¤È¥³¥é¥Ü¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££Ù£Ï£Ó£È£É£Ë£É¤¬¡Ö¸µµ¤¡Á¡©¡×¡Ö¼ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½çÄ´¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¡¢£Á£É¤Ï¡Ö¡Ä¡×¤ÈÌµÈ¿±þ¡£¤³¤ì¤Ë¡ÖÌµ»ë¡©µ¡·ù°¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡££Ù£Ï£Ó£È£É£Ë£É¤¬±Ñ¸ì¤òÏÃ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢£Á£É¤¬°ìÊýÅª¤Ë±Ñ¸ì¤ò¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤ÆÂçË½Áö¡£²ñ¾ì¤ËÇú¾Ð¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ë¿·¤¿¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£