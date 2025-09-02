¶âÀµ²¸Áí½ñµ¡¢ËÌµþ¤Ë¸þ¤±ÆÃÊÌÎó¼Ö¤Ç½ÐÈ¯¡¡Àï¸å80Ç¯µÇ°¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë½ÐÀÊÍ½Äê
ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬1Æü¡¢ÆÃÊÌÎó¼Ö¤Ç¡¢ËÌµþ¤Ë¸þ¤±¼óÅÔ¡¦Ê¿¾í¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶âÁí½ñµ¤Ï¡¢3Æü¤ËËÌµþ¤Ç³«¤«¤ì¤ëÀï¸å80Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ËÌÄ«Á¯¤Î¹ñ±ÄÄÌ¿®¤Ï2Æü¡¢¶âÁí½ñµ¤¬1Æü¤ËÆÃÊÌÎó¼Ö¤ÇÊ¿¾í¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¬Ãæ¤Ë¤ÏÖÃÁ±É±³°Áê¤é¤¬Æ±¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶âÁí½ñµ¤¬Ãæ¹ñ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤Î¤Ï2019Ç¯°ÊÍè¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îó¼Ö¤¬·ÐÍ³¤¹¤ëËÌÄ«Á¯¤È¹ñ¶¤òÀÜ¤¹¤ëÃæ¹ñÂ¦¤ÎÄ®¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤Î½ÉÇñ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É·ÙÈ÷¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿¾í¤«¤éËÌµþ¤Þ¤Ç¡¢Å´Æ»¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½20»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢±èÀþ¤Ç¤â¸·½Å¤Ê·ÙÈ÷¤¬Éß¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎË¬Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñÂ¦¤Ï¡ÖÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤ò½¤Éü¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£