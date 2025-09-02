【実話】母親が不倫相手とパチンコ→5歳児の娘は車内で待たされる“放置子の日常”が示す社会の闇【作者に聞く】
SNSやブログを中心に実話に基づいた漫画を公開している山野しらすさん(@shirasu00mori)。2024年に投稿した『私が放置子だった頃の話』は、不倫やパチンコ通いに明け暮れる母親に一人娘が放置子にされるというエピソードで、注目を集めた。今回、本作を描いたきっかけや母親の態度、裏話などについて山野しらすさんにインタビューした(後編)。
■不倫相手とパチンコ…5歳児を車内で待たせた母親の衝撃の実態
本作に登場する母親は、夏休みの間、娘を無理やり友達の家に預けていたが、幸い友達関係には悪影響はなかったという。しかし、娘は「預けられるから…」という理由だけでなく、毎日同じ服を着ていたり、あまりお風呂に入っていなかったりしたため、一時期学校で浮いた存在だったと明かした。
また、母親が不倫相手とパチンコデートをしている間、5歳の娘は車の中で待たされていたという。この件について作者は、「今なら考えられないことですよね。もし何か事件や事故に巻き込まれていたらと思うとゾッとします」と語る。
■毒親のもとを離れたあとの「幸せな生活」
母親が仕事で忙しくても、きちんと家事や育児をこなす人もいる。本作の母親について山野さんは、「フルタイムで仕事をしていて、夫は非協力的。とてもストレスフルな環境だったことは想像できるし気の毒だなと思うが、かといって不倫に明け暮れて幼い子どもをないがしろにすることは絶対に許されないと感じます」と、厳しい意見を述べた。「子どもに対して最低限の責任は果たしてほしいですね。これは母親だけでなく、本作の父親に関しても言えることですが…」と、親としての責任の重要性を強調した。
