◆米大リーグ ドジャース５ｘ―４ダイヤモンドバックス（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース先発の山本由伸投手（２７）は７回４安打１失点で１２勝目とはならなかったが、渡米後最多タイの１０Ｋとエースの働きを見せた。

山本が胸を張ってベンチに引き揚げ、新人捕手ラッシングとグータッチを交わした。７回９８球を投げて４安打１失点、４月１８日の敵地・レンジャーズ戦以来、今季３度目となる１０奪三振の好投。今季１２勝目はお預けとなったが、「コンディション、体調の面は変わらず春からいい状態をキープできている。ここ最近は明確にこれだという感覚が出ている」と手応えを口にした。

ラッシングとバッテリーを組み、３試合連続のＱＳをマーク。安定した投球で、防御率は２・８２に良化した。相棒の存在は大きく、「フォームの面もアドバイスをくれる。すごく頭もいいですし、熱い男ですので、すごく好きです」と感謝の言葉が尽きなかった。

試合後の取材対応には、「野球は退屈ではない」と描かれたデザインのＴシャツを着用して現れた。試合は２番手左腕スコットが同点３ランを被弾するも、同点の９回に代打スミスのサヨナラ弾で勝利。文字通りにハラハラする展開となったが、「投球でいろんな技的な部分がすごくうまくいってる」と歯車がかみ合ってきた右腕は、圧巻の投球でファンをうならせ続ける。（竹内 夏紀）

ドジャース・スミス捕手（９回に代打サヨナラ弾）「（山本の）素晴らしい投球から不運にも追いつかれてしまったが、打てて良かった」