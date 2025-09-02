全世界で１億５０００万枚以上のアルバムセールスを誇る米５人組ロックバンド・エアロスミスが、人気たい焼きブランド「天然鯛焼 鳴門鯛焼本舗」と再びタッグを組むことが１日、分かった。中身は新商品のマンゴークリーム。６日から全国５１店舗で、１匹３８０円（税込み）で販売される（餡がなくなり次第終了）。

約２年ぶりに「エアロたい焼き」が復活する。今回はエアロのオリジナルアルバム全２０タイトルの紙ジャケットＣＤ復刻発売を記念したもので、もちろん、バンド公認のタッグ。中身は果肉入りのマンゴークリームになる。

マンゴーと言えば、ホットソース（チリソース）好きとして知られるギターのジョー・ペリー（７４）が、２００４年にマンゴーを使った「マンゴー・ピーチ・タンゴ」をプロデュース済み。鮮やかな黄色が映える「一匹袋」（たい焼きを包む外袋）が用意され、バンドのロゴが印刷される。

「鳴門鯛焼本舗」とは２３年１１月に初タッグを組み、りんご餡（あん）の「エアロたい焼き」を発売。当時はあまりの反響の大きさに餡の生産が間に合わず、数日で完売となっていた。

メンバーのたい焼き好きは、ファンの間では周知の事実。来日公演時には不可欠なアイテムとなっている。ボーカルのスティーブン・タイラー（７７）は、たい焼きを「日本の神秘」と表現するほどで、１８年のハロウィーンでは、インスタグラムにたい焼きのかぶり物をした写真を投稿して話題を呼んだ。

エアロスミスは２４年８月、タイラーが喉の不調を原因にツアーからの引退を宣言している。ただ今年７月、タイラーはオジー・オズボーンさんの引退コンサート（英バーミンガム）に出演し、年齢を感じさせない力強いパフォーマンスを披露した。８月からは、ペリーが自身のバンド「ジョー・ペリー・プロジェクト」で全米ツアーを開催中。「少なくとも、あと１回はエアロスミスのライブがあるはず」というコメントを発表しており、バンドの再始動への期待感は高まっている。