「Ｘ ＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩ（年齢非公表）がこのほど、都内で８月２２日にスタートしたディナーショー全１０公演の最終日を迎えた。

昨年１０月に自身３度目となる首の手術を受けて以来初となるディナーショー。ピアノ演奏は今年３月に東京ドームで行われたＭＬＢ開幕戦でも見せていたが、ドラム演奏は今回が手術後初披露となった。鬼気迫るパフォーマンスで、激しさのあまりふらつきも見せる場面も。圧巻の演奏ぶりに観客からは大きな拍手と歓声が巻き起こった。開幕日の朝に完成し、即日初披露した新曲「Ｔｈｅ Ｓｅｉｎｅ」では、荘厳で美しい雰囲気で会場を包み込んだ。

９８回目となった８月３１日にはＸ ＪＡＰＡＮのギタリスト・ＰＡＴＡ（５９）がサプライズ登場。ＹＯＳＨＩＫＩは「ＰＡＴＡの顔見ると安心するわ」と頬を緩ませ、思い出話に花を咲かせた。Ｘ ＪＡＰＡＮの「Ｒｕｓｔｙ Ｎａｉｌ」をパフォーマンスする際にはＰＡＴＡから「ドラムたたいて大丈夫なの？」と気遣われたが「なるようになるんじゃない？」とクールに応じた。

今回のディナーショーでは史上最高額となる１席１００万円のＶＩＰチケットも発売。高額にもかかわらず予約が殺到し、ＹＯＳＨＩＫＩの人気ぶりを改めて示した。

今後は１１月に自身初となるサウジアラビア公演を予定。８月２２日に行った会見では「ドラムをやる可能性もかなり高い」と意欲をのぞかせており、より万全に近い状態での演奏に期待がかかる。