◆米大リーグ ドジャース５ｘ―４ダイヤモンドバックス（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３１日（日本時間１日）、本拠でのＤバックス戦に「１番・ＤＨ」で出場。初回に２試合ぶりの安打となる右前安打を放ち、連敗ストップに貢献した。８月は終盤にやや調子を落としたが、月間打率は今季２度目の３割超。２位のパドレスが２差に迫り、昨季よりさらに「ヒリヒリする」９月の爆発に期待がかかる。先発の山本由伸投手（２７）は７回４安打１失点で１２勝目とはならなかったが、渡米後最多タイの１０Ｋとエースの働きを見せた。

大谷が響かせた快音が先制点のきっかけだった。０―０の初回先頭。右腕ファットのシンカーを振り抜き、打球速度１００・９マイル（約１６２・４キロ）で右前に運んだ。２戦ぶりの安打からフリーマンの適時二塁打で先制のホームを踏んだ。前日まで２試合で１得点の重苦しい雰囲気を吹き飛ばし、両リーグトップを独走する１２４得点目となった。

この日で終了した８月は２７試合で打率３割６厘、７本塁打、１２打点。１２試合連続安打に始まり、９日（同１０日）からは４戦連発と爆発した。休養で２１日（同２２日）に欠場して以降は９試合で打率１割５分２厘と失速。６試合連続長打なしでドジャース通算１００号も持ち越しとなった。それでも、米データサイト「オプタ・スタッツ」によると、９月になる前に４５本塁打、９０四球、１２０得点を記録したのは、通算５３４本塁打を誇り、「最強の右打者」と呼び声高かったＪ・フォックス（アスレチックスなど）が１９３２年にマークして以来９３年ぶりだった。

昨季はポストシーズン（ＰＳ）進出を争う「ヒリヒリする」９月を初体験。月間打率３割９分３厘、１０本塁打、３２打点と大爆発し、前人未到の「５０―５０」（５０本、５０盗塁）に到達した。今季もこの日のスミスの代打サヨナラ弾でナ・リーグ西地区優勝へマジック「２３」としたが、同２位のパドレスとのゲーム差は「２」。最後まで気が抜けない展開が大谷の心を燃やすはずだ。試合後のクラブハウスではイスに深く腰かけ、タブレット端末を見つめて“一人反省会”を行うなど復調のヒントを探る姿もあった。

ロバーツ監督は勝負の終盤戦に向けて「最もいいプレーをしている選手を使うべきだし、（レギュラーではない）他の選手が出場機会に値するなら、それを与えるのが当然のこと」としながら、「翔平（大谷）とムーキー（ベッツ）は（不振などでも）常にプレーする」と改めて信頼を口にした。大谷の活躍なくして、ワールドシリーズ連覇は見えてこない。

９月は２日（同３日）の敵地・パイレーツ戦から９連戦でスタート。大谷は３日（同４日）の同戦に投手として先発予定。投打ともに牙を研ぎ、二刀流としては初めて挑むＰＳへ加速していく。（中村 晃大）

◆２４年９月の大谷 １９日に３本塁打、１０打点を挙げるなど、１０本塁打、３２打点、打率３割９分３厘で月間ＭＶＰ。ド軍は８月終了時に２位パドレスと６ゲーム差。残り５試合時点で２差に迫られるも最後は５連勝。パ軍との直接対決に２連勝した２６日に３試合を残して地区Ｖが決まった。ポストシーズン進出決定は９試合を残した１９日だった。