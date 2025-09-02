シンガー・ソングライターの絢香が３日にリリースする新曲「Ｗｏｎｄｅｒ！」のミュージックビデオ（ＭＶ）に女優の上白石萌音が出演していることが１日、分かった。ＭＶはＹｏｕＴｕｂｅ上で２日午後９時にプレミア公開される。

同曲は３日に発売する８枚目アルバム「Ｗｏｎｄｅｒ！」の表題曲。上白石は無邪気に踊ったり歌ったりする姿で、子役の高取青依良と共に曲のテーマである「心のときめき」を表現している。

ＭＶ出演を受け、人生で初めて買ったＪ―ＰＯＰのＣＤが絢香のアルバムだったという上白石は「本当に光栄でした。『Ｗｏｎｄｅｒ』という言葉がもともと大好きです。年齢が重なれば重なるほど、自分にとって貴重で大事にしたいなと思う言葉なので、楽曲のタイトルを聞いただけでもすごく胸が高鳴りました」と歓喜。「ぜひ楽曲とのマッチ度合いを楽しんでいただけたらと思います」とコメントした。

一方の絢香も「萌音ちゃんの魅力がとても輝いていて、ジャケット写真にも登場してくれた青依良ちゃんもかわいくて、華やかでワクワクに満ちた楽しいＭＶに仕上がりました」と感謝。「誰もが心の奥に持ちながらも、いつの間にか忘れてしまいがちな“子どもの無敵感”や“無邪気さ”を、大人がもう一度取り戻していく姿が描かれています。“ときめき＝Ｗｏｎｄｅｒ”を、一緒に見つけて楽しんでもらえたらうれしいです」と呼び掛けた。