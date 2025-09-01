「収納しやすそう！」【ダイソー】大人っぽかわいい♡「おしゃれポーチ」

バッグの中で迷子になりがちな小物を、見た目も気分も上がるポーチにまとめたい！【ダイソー】なら、持ち歩きやすく収納力も◎な大人かわいい「おしゃれポーチ」が揃っている模様です。花柄からキュートなアニマル柄まで、お出かけが楽しくなりそうなデザインをご紹介します。

ラベンダーカラーがキュート！ 汚れにも強そうな花柄ポーチ

【ダイソー】「マチ付布ポーチ（ポケット付／フラワー）」\220（税込）

淡いラベンダーカラーに小花柄をあしらった、甘すぎないデザインが魅力のマチ付き布ポーチ。「汚れや水にも多少は強そう」（@ftn_picsレポーターとも*さん）なポリエステル素材で、内側には大きめポケットが2つあり中身をきれいに分けて入れられます。レポーターとも*さん曰く「大きさは約15cm × 8cmで、マチが5cm」「収納もしやすそう」と、コスメや小物をすっきりまとめられそうなサイズ感。

素朴なクマぬい柄に癒やされる内ポケット付きポーチ

【ダイソー】「マチ付布ポーチ（ポケット付／アニマル）」\220（税込）

ころんとしたフォルムにクマのぬいぐるみ柄を散りばめた、思わず笑顔になりそうなポーチ。一つ前のフラワー柄と同じくポリエステル素材だから日常使いしやすく、内側の2つのポケットで細かな物もすっきり収まりそう。こちらも「約15cm × 8cmで、マチが5cm」（レポーターとも*さん）というサイズで、見た目以上の収納力も期待できそう。

クリアな花柄で中身が一目瞭然なスリムポーチ

【ダイソー】「スリムフラットポーチ（フラワー）」\110（税込）

ベビーピンクに大人っぽい花柄をあしらったスリムフラットポーチ。裏面はクリア仕様で中身がひと目でわかり、必要な物をすぐに取り出せそうなのが嬉しいポイント。レポーターとも*さんによると「約20cm × 10cm」というサイズ感で、ペンやチケットなどの収納にもぴったりの予感。スリムなのでバッグの中もスマートに整いそうです。

かさばる物も収まりやすいマチ付き花柄ポーチ

【ダイソー】「ループ付マチ付ポーチ（ポップ）」\220（税込）

薄紫とオフホワイトの花柄をチェッカー状に配した、ポップでかわいいデザインのポーチ。ファスナーが大きく開くので中身の出し入れがしやすく、「約21cm × 16cmで、マチが5cm」（レポーターとも*さん）というサイズ感で、収納力にも期待。コスメや文房具、旅行グッズなど幅広く入れられそうです。

