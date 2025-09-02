ÇòËÜºÌÆà¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¡×¿·¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë·èÄê ÀÖ°áÁõ¤Ç½é¡¹¤·¤¤É½¾ð¡¦²ÎÀ¼ÈäÏª
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/02¡Û½÷Í¥¤ÎÇòËÜºÌÆà¤¬¡¢À½²Û¾¦ÉÊ¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ý¥Ã¥¡¼¡Ë¤Î¿·¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë·èÄê¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÇòËÜ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·TVCM¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¤Î³×Ì¿¡×ÊÓ¡Ê15ÉÃ¡Ë¤¬¡¢9·î5Æü¤è¤êÁ´¹ñÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¤Î¿·CM¤Ç¤Ï¡¢ÇòËÜ¤¬³¹¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤é¾¦ÉÊ¤ò¤Ò¤È¸ý¤«¤¸¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¶Ã¤¡¢»×¤ï¤º¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¤Æ¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¡×¤È¼«Ìä¼«Åú¤·Î©¤Á»ß¤Þ¤ë¡£¤½¤³¤Ë¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡ª»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¥¹¥Á¥ã¥À¥é¥Ñ¡¼¤ÎANI¡¢Bose¡¢SHINCO¤È¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤«¤é¥®¥¿¡¼¤òÀª¤¤ÎÉ¤¯ÌÄ¤é¤¹¤Ê¤¤´¤È¤Î¿å¾å¤¨¤ß¤ê¡¢²¬ÅÄ°ÂÌ¤¤¬ÅÐ¾ì¡£ÇòËÜ¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁ´°÷¤Ç¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¤Î³×Ì¿¡Á¡×¤È¹â¤é¤«¤Ë²Î¤¤½Ð¤¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡È³×Ì¿¡É¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¥Ý¥Ã¥¡¼¥«¥é¡¼¤Î¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÇòËÜ¤Î½é¡¹¤·¤¤É½¾ð¤È»ÅÁð¡¢¥¹¥Á¥ã¥À¥é¥Ñ¡¼¡õ¤Ê¤¤´¤È¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê½éÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¡¢6¿Í¤ÎÂ©¤¬¥Ô¥¿¥ê¤È¹ç¤Ã¤¿²Î¤È·è¤á¥Ý¡¼¥º¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤Î¿·CM¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±Æ¤Ï¡¢ÇòËÜ¤¬Êâ¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¡×¤ò¤Ò¤È¸ý¤«¤¸¤ê¡¢¡Ö¤¨¡ª¡©¥Ý¥Ã¥¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©¡×¤È¶Ã¤¡¢ÌÂ¤¦¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£ËÜÈÖÁ°¤Ë´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¶Ã¤¤«¤é¡¢¾¯¤·Çº¤àÉ½¾ð¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÏÂç»ö¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢²¿ÅÙ¤«¥È¥é¥¤¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿ÇòËÜ¡£ÆÈÇò¤¬Â³¤¯É½¾ð¤Î¤ß¤Î±éµ»¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¶Ã¤¤ò6³ä°ú¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊ¬¤¦¤ì¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¡×¡Ö´é¡ÊÉ½¾ð¡Ë¤Î¥À¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È´ÆÆÄ¤«¤éºÙ¤«¤¯»Ø¼¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£OK¥«¥Ã¥È¤Ç¡ÖÉ½¾ð¤¬º£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖ¼«Á³¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿ÇòËÜ¤Ï¡Ö²¿¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«ÌÂ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¿©¤Ù¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÉ½¾ð¡¢»ÅÁð¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤¿ÇòËÜ¡£ºÇ½é¤Î¥Æ¥¤¥¯¤Ï¥ê¥¹¤Î¤è¤¦¤ËÁÇÁá¤¯¿©¤Ù¤ë»ÅÁð¤Ç¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¡Ö»Ò¤É¤â¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¸½¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤â¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡×¤ÈÀ¼¤¬Ï³¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¡Ö¥Ý¥¥Ã¡ª¡×¤È²»¤òÎ©¤Æ¤Æ¤«¤¸¤ëÁÖ¤ä¤«¤Ê¿©¤Ù¥«¥Ã¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¾¦ÉÊ¤òÀª¤¤¤è¤¯¿¶¤ê¾å¤²¤Æ¤«¤é¤«¤¸¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò²Ã¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óË¤«¤Ê¥«¥Ã¥È¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¡£µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¡¢½ªÎ»»þ¤Ë¤ÏÁ´Éô¤Ç15ËÜ¤ò¿©¤Ù¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Á¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¡¦ÀÄ¡¦²«¿§¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥¹¥Á¥ã¥À¥é¥Ñ¡¼¤¬¡¢·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤òÊü¤Ä¥·¡¼¥ó¡£3¿Í¤¬Â©¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡ª»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¼ê¤ò¸òº¹¤µ¤»¤ë¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤ß¤»¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£ºÇ½é¤³¤½¥»¥ê¥Õ¤Î¸À¤¤²ó¤·¤Ë¶ìÀï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2¥Æ¥¤¥¯ÌÜ¤«¤é¤Ï¥»¥ê¥Õ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æ°¤¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ë¡£Â³¤¤¤Æ¡¢3¿Í¤Î¸å¤í¤«¤é¡¢¤Ê¤¤´¤È¤¬¥®¥¿¡¼¤ò¹½¤¨¤Æ¡Ö¥¸¥ã¡¼¥ó¡ª¡×¤ÈÈô¤Ó½Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤â¡¢½é¶¦±é¤Ê¤¬¤é¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óÆ±»Î¤Ç¤¹¤°¤Ë¸ÆµÛ¤¬¹ç¤¤¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿Éô³èÆ°¤È¤¤¤Ã¤¿¥Î¥ê¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤ËOK¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
Á´°÷¤Ç²Î¤¤½Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÇòËÜ¤Ïº¸¼ê¤Èº¸Â¤ò¾å¤²¤¿¥Ý¡¼¥º¡¢¥¹¥Á¥ã¥À¥é¥Ñ¡¼¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤ÆÃåÃÏ¡¢¤Ê¤¤´¤È¤Ï¥®¥¿¡¼¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤ÆÃåÃÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢°ìÂÎ´¶¤¬¤Ê¤¤¤È¤½¤í¤ï¤Ê¤¤Æñ¤·¤¤¿¶¤êÉÕ¤±¤ËÄ©Àï¡£Åö½é¤ÏÇòËÜ¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥Á¥ã¥À¥é¥Ñ¡¼¡¢¤Ê¤¤´¤È¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¥º¥ì¤¿¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ß¤¤¤Ë¡Ö¤â¤¦1²ó¹Ô¤³¤¦¡×¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¡¢¤Þ¤ë¤ÇÉô³èÆ°¤ÎÀèÇÚ¸åÇÚ¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ÇÃÄ·ëÎÏ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢10¥Æ¥¤¥¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ´°àú¤Ë¡£¤è¤êÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤Ù¤¯Î×¤ó¤À13¥Æ¥¤¥¯ÌÜ¤ÇÁ´°÷¤ÎÆ°¤¤¬¥Ô¥¿¥ê¤È¤½¤í¤¦¤È¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢»£±Æ¸½¾ì¤ËÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¤Î³×Ì¿¡Á¡×¤È²Î¤¦¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤Ï´ÆÆÄ¤È¥¥ã¥¹¥È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò·Ð¤Æ¡¢ÇòËÜ¤Ï¼ç¤Ë¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥È¡¢¤Ê¤¤´¤È¤Ï¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥È¤È¥Ï¥â¥ê¥Ñ¡¼¥È¡¢¥¹¥Á¥ã¥À¥é¥Ñ¡¼¤Ï¥Ï¥â¥ê¥Ñ¡¼¥È¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤ÎÄ¾Á°¤Ë¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¡×¤È¥é¥Ã¥×É÷¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Á¥ã¥À¥é¥Ñ¡¼¤ÎANI¤ÈBose¤¬Ã´Åö¤·¤¿¡£ÇòËÜ¡¢¤Ê¤¤´¤È¤Ï´ÆÆÄ¤¬°ìÈ¯OK¤ò½Ð¤¹¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤âËÜ¿Í¤¬Ç¼ÆÀ¤¤¤¯¤Þ¤ÇÇ®¿´¤ËºÆ¼ýÏ¿¤ò»Ö´ê¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Á¥ã¥À¥é¥Ñ¡¼¤Ï¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¡×¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢Bose¤¬Çï¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸À¤¤Êý¤òÄó°Æ¤·¡¢¸«»ö¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¥¥ã¥¹¥ÈÁ´°÷¤¬¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥í¥´¤¬´°À®¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡½ ¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¡×¤Î¿·CM¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
³×Ì¿Åª¤Ê¶Ã¤¤Ç¤·¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï·ë¹½¸å¤«¤éÍ¯¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢º£¤Ç¤â¶Ã¤¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ËÜÆü¤ÎCM»£±Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤òÀè¤Ë»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢½éÂÐÌÌ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È¤âÃçÎÉ¤¯¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ë»£±Æ¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ CM¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¡×¤¬³§¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ë¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥«¥é¥À¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¥³¥³¥í¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¡£¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤È¤ª¤ê¡¢²¿¤«´Å¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Æü¾ï¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¹¬¤»¤Ê¤Ò¤È»þ¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»ä¤Î»×¤¤¤â¹þ¤á¤Æ¡¢º£²ó¤Î»£±Æ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¥·¡¼¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ä¤µ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ »£±Æ¤Ç1ÈÖ°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡©
ºÇ¸å¤ËÁ´°÷¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÈÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²»³Ú¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¯¡¢¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò·è¤á¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢CM¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¤Ï´ñÀ×¤Î1²ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢´°À®¤·¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À®¸ù¤·¤¿»þ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Î´¿À¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Éô³è¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¾ðÇ®¤ÎÀÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÈÖÃæ¤Ï¥á¥é¥á¥é¤È¿´¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ö¤â¤¦1²ó¹Ô¤³¤¦¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ï¡¢Éô³è¤Î¥Î¥ê¤Ë¶á¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½ ¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¤Î³×Ì¿¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢ºÇ¶á¿È¤Î²ó¤ê¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿³×Ì¿Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ï¡©
»ä¼«¿È¡¢ËÜÅö¤Ë¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¡×¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢²¿¤è¤ê³×Ì¿Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤¹¡£
¡½ CM¤Ç¤Ï¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¡×¤Ë¶Ã¤¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÊú¤¯¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶áÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¡¢µ¿Ìä¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¶á¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¡×¤ò²È¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¡×¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤âµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦1ËÜ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¹¤°¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ CM»£±Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Bose¡§¤É¤¦¤Ç¤¹¤«ANI¤µ¤ó¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ANI¡§¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¡£
SHINCO¡§¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤Í¡£
Bose¡§¤Ê¤ó¤«¤ªÁ°¤é¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤À¤±Äã¤¤¤Ê¤¡¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éº¤¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
ANI¡§³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÏÆÌò¤À¤·¡¢¥á¥¤¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Bose¡§Í¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ANI¡§Ç¯Îðº¹¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£
Bose¡§¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
SHINCO¡§Ì¼¤ß¤¿¤¤¤ÊÇ¯Îð¤Ç¤¹¤«¤é¡£
Bose¡§¤È¤¤¤¦¤«¡¢Â¹¤Ë¶á¤¤¤è¤Í¡£
¡½ ¡Ö¤Ä¤Þ¤ê¡¢»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Î¥Ý¡¼¥º¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
ANI¡§¤¦¤Á¤é¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
Bose¡§¥Û¥ó¥È¤À¤è¤Í¡£¤è¤¯¤¾¥¹¥Á¥ã¥À¥é¥Ñ¡¼¤òÆ²¡¹¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤À¤³¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Ê¤ó¤«¤¦¤¬¤Ã¤¿¸«Êý¤ò¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥°¥ê¥³¤µ¤ó¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ANI¡õSHINCO¡§ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£
¡½ º£²ó¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¡×¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¹¥Á¥ã¥À¥é¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¡×¤ÈÆ±¤¸¤¯Ä¹¤¯°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶áÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Bose¡§ANI¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ANI¡§º£Ç¯¤³¤½ÈôÌö¤ÎÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Bose¡§¤³¤³¤«¤é¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£¸å¡¹¡Ö¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢¤¢¤Îº¢¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤Ë¡¢¤Þ¤À¿¤Ó¤ë¤È¡£
ANI¡§¤Þ¤À½õÁö¤ÎºÇÃæ¡£
SHINCO¡§¤Û¤ó¤È¡¢½õÁö¤À¤è¤Í¡£
¡½ ¡Ö»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢²»³Ú¶È³¦¤Ç¡Ö»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ANI¡§Ã¯¤Ç¤â²»¸»½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
Bose¡§¥Õ¥§¥¹¤È¤«¤¬¤¹¤´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤¦¤Á¤é¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¼ã¤¤¿Í¤âº®¤¸¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢ÀÎ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿ÆÉã¤È°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¤Ø¹Ô¤¯¤È¤«¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
SHINCO¡§ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤â¤¤¤ë¤·¤Í¡£
Bose¡§¤½¤¦¤¤¤¦¸÷·Ê¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½ ¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¡×¤Î¿·CM¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¿å¾å¡§¡Ö¤¢¤Î¡Ø¥Ý¥Ã¥¡¼¡Ù¡ª¡©¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤«È¾¿®È¾µ¿¤Ç¡¢¥É¥Ã¥¥ê¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ÅÄ¡§»ä¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥É¥Ã¥¥ê¤«¤Ê¤È¡£¤¢¤È¤Ï¡¢ºÇ½é¤ËÊ¹¤¤¤¿¤Î¤¬½Ð¤é¤ì¤ë¤«¤â¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ CM»£±Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿å¾å¡§¥®¥¿¡¼¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢»£±Æ¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ç¡¢ÇòËÜ¤µ¤ó¤¬¤«¤Ê¤ê·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤â´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¬ÅÄ¡§³§¤µ¤ó½éÂÐÌÌ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Æ¥¤¥¯¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¤À¤ó¤À¤óÃÄ·ëÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢Éô³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿³ØÀ¸¤Îº¢¤Î¼ã¤¤µ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤»¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¿å¾å¡§¤À¤ó¤À¤ó¿´¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î³§¤µ¤ó¤«¤éÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿»þ¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ º£²ó¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¡×¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤ª2¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤³¤ì¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿å¾å¡§ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÉ½¸½¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÇ»¤¤¡Ö¤Ê¤¤´¤È¡×¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬·àÅª¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤¤¤¦¤«¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â°¦¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¤è¤êÅÁ¤¨¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬ÅÄ¡§¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤â°Õ¼±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤ÇÀÕÇ¤¤âÁý¤¨¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤ä¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÃÑ¤¸¤Ì¤è¤¦¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤Î¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¹ÔÆ°¤ò¾ï¤Ë¿´¤¬¤±¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¿´¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¡Ö¥Ý¥Ã¥¡¼¤Î³×Ì¿¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é²»³Ú³¦¤Çµ¯¤³¤·¤¿¤¤³×Ì¿¤äÌ´¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿å¾å¡§ÉðÆ»´Û¤òÂ¨´°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÉðÆ»´Û¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÉðÆ»´Û¤òÂ¨´°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¥Ð¥ó¥É·ëÀ®Åö½é¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡£
²¬ÅÄ¡§2¿ÍÁÈ¤Ç¤â¥Ð¥ó¥É¤Ï¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢½÷À¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤â²»³Ú³¦¤Ç¶¯¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤À¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³×Ì¿¤òµ¯¤³¤·¤¿¤ê¡¢Ì¾¤òÃÚ¤»¤¿¤ê¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
