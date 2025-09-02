DeNA¡Ö²£ßÀ´Áº×¡×¤Ç¡Ö´Áµ¤½é¾¡Íø¡×¤Î¿¹Í£ÅÍ¤¬Å¨ÃÏ³ÚÅ·2·³Àï¤ÇÀèÈ¯¤Î²ÄÇ½ÀÉâ¾å
¡¡8·î28Æü¤ÎËÜµòÃÏ¡Ö²£ßÀ´Áº×¡×ºå¿ÀÀï¤Ç¡¢º£µ¨½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤·Æ±½é¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿DeNA¡¦¿¹Í£ÅÍÅê¼ê¡Ê33¡Ë¤¬¡¢2Æü¤«¤é¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°³ÚÅ·2Ï¢Àï¡Ê¿¹ÎÓ¤É¤êÀô¡Ë¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡3Æü¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢28Æü¤«¤é¡ÖÃæ5Æü¡×¤Ç¤ÎÀèÈ¯¡£º£µ¨Ãæ¤Î1·³2ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¤ò¤á¤¶¤·¡¢¼ê¹Ë¤ò¤æ¤ë¤á¤ºÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡28Æü¤Ï5²ó4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢ÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£71µå¤Ç¤Î¹¥Åê¤Ë¡¢¡Ö´Áº×¡×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤¿¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤è¡Á¤Ã¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤æ¤µ¤Ö¤ê¡¢¤½¤Î¡Ö´Áµ¤½é¾¡Íø¡×¤ËÂç´Ñ½°¤¬¤æ¤ì¤¿¡£
¡¡2·³¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¦¼ÄÌÚ·òÂÀÏºÅê¼ê¤âÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£CSÁè¤¤ÂçµÍ¤á¤Î9·î¤Ë¡¢¡Ö´Áµ¤¿¹Í£ÅÍ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Õ¥¡¡¼¥àÀª¤â¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤òÀ°¤¨¼«¿È¤Î½ÐÈÖ¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£