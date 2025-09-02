Omoinotakeの新曲「イノセントブルー」が、本日9月2日より放送のブルボン アルフォートミニチョコレート新CMソングに起用。また、同曲は9月24日に配信リリースされる。

OmoinotakeがアルフォートミニチョコレートのCMソングを書き下ろしするのは、昨年リリースした「アイオライト」に続いて2曲目となる。本楽曲は、同じ感情を分かち合うことで、いつも無垢な青さを心に宿してくれる存在への想いを歌ったもの。軽快なモータウンビートに華やかなホーンが加わり、力強いメロディを乗せた一曲に仕上がっている。

また、ブルボン公式YouTubeチャンネルでは、CMに出演する赤楚衛二のインタビュー動画や、本楽曲に合わせてダンスクルー kirameki☆glitterがアルフォー党ダンスを踊るスペシャルムービーも公開となった。

なお、Omoinotakeは9月より全国ツアー『Omoinotake ONE MAN TOUR 2012-2025 “Shinka”』の開催と、2026年3月15日には、自身初の日本武道館ワンマンライブを控えている。

（文=リアルサウンド編集部）