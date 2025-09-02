YOSHIKI¡¡Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥É¥é¥à²ò¶Ø¡Ö¤Þ¤¿Ã¡¤±¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¹±Îã¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼´°Áö
¡¡X¡¡JAPAN¤ÎYOSHIKI¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ò´°Áö¤·¤¿¡£ºòÇ¯10·î¤Ë3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëðôÄÇ¡Ê¤±¤¤¤Ä¤¤¡Ë¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ°ÊÍè¥É¥é¥à¤òÉõ°õ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Ë²ò¶Ø¡£¡Ö¤Þ¤¿Ã¡¤±¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤¤¤¶ºÂ¤ë¤ÈÂÎ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥·¥ç¡¼¤ÎÃæÈ×¡¢¥É¥é¥à¥»¥Ã¥È¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¥Á¥ã¥¤¥³¥Õ¥¹¥¡¼¤Î¡Ö¸¹³Ú¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±éÁÕ¡£¼ó¿¶¤ê¤ÏºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿¤¬¡¢Ìó5Ê¬´Ö¤Î¥×¥ì¡¼¤ò½ª¤¨¤ë¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆX¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤áËüÍë¤ÎÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¼ê½Ñ¤«¤é¤ÎÉüµ¢¸ø±é¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÀÜ¿¨¹Ô°Ù¤Ç±¦ÏÓ¤òÉé½ý¤¹¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡ÖÉüµ¢¥·¥ç¡¼¤ÇÉé½ý¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤ì¤ÉÇ¯Æâ¤Î´°Á´Éü³è¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£ÅöÌÌ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï11·î20Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤ÎÀ¤³¦°ä»º¡Ö¥Ø¥°¥é°äÀ×¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¡ÖÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤À¤È»×¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤â¥É¥é¥à¤òÃ¡¤±¤¿¤é¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªºÇ½ªÆü¤Î8·î31Æü¤Î¸ø±é¤Ç¤ÏX¡¡JAPAN¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈPATA¡Ê59¡Ë¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¡ÖRusty¡¡Nail¡×¤ò±éÁÕ¤·¤¿¡£