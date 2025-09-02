【ライブレポート】YOSHIKI“世界一豪華なディナーショー”全10公演を完走！「正直不安でした」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

8月22日から31日にかけて、東京・グランドハイアット東京で開催されたYOSHIKIの“世界一豪華なディナーショー”『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2025 in TOKYO JAPAN KURENAI』が、全6日間・10公演を経て華やかに幕を閉じた。

■最終日の8月31日には、X JAPANのギタリストPATAがサプライズ登場

2024年10月に3度目となる首の大手術を受け、長期間のリハビリを経て迎えた今回の公演は、発表直後から大きな話題を呼び、史上最高額となる100万円の「VVIP ダイアモンドパッケージ」が全席即日完売。例年以上に注目を集めたステージとなった。これまでにYOSHIKIが開催したディナーショーは累計98回に上り、今回もその歴史にあらたな1ページを刻んだ。

公演2日目の8月23日、カーテンコール中に一部のファンによる接触行為により右手を負傷するアクシデントが発生。治療を受けながらもYOSHIKIは最後までステージに立ち続け、全10公演をやり遂げた。

手術後初となるドラムソロでは途中ふらつくほどの激しい演奏を見せ、鬼気迫るパフォーマンスに観客から大きな拍手と歓声が巻き起こった。さらに、開幕日の朝に完成したという新曲「The Seine」が世界初披露され、荘厳で美しい世界観が会場を包み込んだ。

YOSHIKIのハイファッションブランド「MAISON YOSHIKI PARIS」のファッションショーが初めてプログラムに組み込まれ、「YOSHIKIMONO」と並んで新作を発表。また「Y by YOSHIKI」の新ビンテージワインが発売前に振る舞われ、来場者だけがいち早く味わえる特別な機会となった。YOSHIKIオリジナル品種のバラ 「紅」 もこの場でお披露目された。こちらは2年の歳月をかけて数万種類から選び抜かれたもので、一般販売の開始は今秋を予定している。

今回の公演で最も大きな話題を呼んだのが、会場モニターに登場したバーチャルヒューマン 「AI YOSHIKI」 だ。観客からの質問に答えたり、YOSHIKI本人とリアルタイムで掛け合いを行うなど、現実とデジタルを融合させた新しい試みに挑戦。人生観や芸術論を語る深い対話からユーモアあふれるやりとりまで、唯一無二の存在感を放ち、会場からは驚きと笑い、そして大きな拍手が沸き起こった。

音楽、ファッション、ワインに続き、AIという次世代の表現手法を取り入れることで、YOSHIKIはエンターテインメントの可能性をさらに拡張してみせた。

共演ゲストには歌手のBeverly、XYのJAY、Ladies XのギタリストYUIが登場し、YOSHIKIとともにアレンジされたX JAPANの代表曲を披露。さらに、YOSHIKIプロデュースのガールズグループ、美麗-Bi-ray-が出演し、デビュー曲「Butterfly」に加えて新曲「Your Jealousy」をディナーショーで初披露。会場は大歓声に包まれ、一気に盛り上がりをみせた。

最終日の8月31日には、X JAPANのギタリストPATAがサプライズ登場。「Rusty Nail」を披露し、一夜限りの歴史的な共演が実現した。長年の友情を感じさせるやりとりに観客は大きな拍手を送った。

今年も多くの著名人やVIPが会場を訪れた。世界的俳優イ・ビョンホン、世界的ファッションデザイナーのコシノジュンコ、国際的写真家レスリー・キー、DA PUMPリーダーISSA、モデル・タレントのアンミカ、人気お笑いコンビ、ぺこぱ、そしてハローキティのデザイナー 山口裕子ら、豪華な顔ぶれが集結。

フィギュアスケート世界ジュニア女王の島田麻央 が来場した際には、彼女が演技で使用する「Miracle」をYOSHIKIが急遽演奏し、観客の心を大きく揺さぶる特別なひと幕となった。

YOSHIKIは公演を振り返り「フルコンサートは久しぶりでやり切れるかなと正直不安でしたが、今回のステージも多くの人に支えられて実現できました。去年、3度目の首の手術をしたときは、もうドラムを叩けないと思っていましたが、演奏の時には手が勝手に動きました。いつも支えてくれているみんなに心から感謝しています」とコメントした。

YOSHIKIは、今後も世界各地での活動を予定している。特に11月に開催されるサウジアラビア・アルウラ公演は、ユネスコ世界遺産「Hegra」で日本人アーティストが初めてパフォーマンスを行う記念的なステージとなる。しかも当日はYOSHIKIの誕生日にあたることから、特別な公演として大きな注目を集めている。

■ディナーショー最終公演 セットリスト

01．Your Jealousy（美麗-Bi-ray-）

02. Amethyst（Beverly）

03．Say Anything （Beverly）

04．THE SEINE（市原愛）

05．Forever Love（東京シティバレエ団）

06．Rusty Nail (PATA（X JAPAN） / JAY（XY） / YUI（Ladies X）)

07．BACH PRELUDE (FASHION SHOW MAISON YOSHIKI PARIS & YOSHIKIMONO )

08． Hero (FASHION SHOW MAISON YOSHIKI PARIS & YOSHIKIMONO)

09．（DRUM solo）

10．Tears (JAY（XY）＆ Beverly)

11．Swan Lake （東京シティバレエ団）

12．Nessun Dorma （市原愛）

13．Red Swan （Beverly）

14．紅

15．Without You

16．Endless Rain

