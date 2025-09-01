「おもちゃなんて買ってもムダ」一つも持たせないママ友 → 先生からの『思いがけない言葉』にハッ

子育てにはいろんな考え方があり、正解はひとつではありません。

今回は「おもちゃなんてムダ」と、“与えない教育”を貫いていたママ友のKさんが、支援センターの先生の言葉をきっかけに少しずつ変わっていったエピソードをご紹介します。

おもちゃはムダ！？

子どもにとって何が必要かを見極めることは簡単ではありませんよね。

それでも、「遊びの中にも学びがある」という視点の大切さを改めて感じた出来事でした。

子どもたちがその子らしく育っていけるよう、私たち大人も余裕を持って見守っていけたらいいですね。

【体験者：40代・主婦、回答時期：2025年6月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：ふぁじ

ltnコラムニスト：北田怜子

経理事務・営業事務・百貨店販売などを経て、現在はWEBライターとして活動中。出産をきっかけに「家事や育児と両立しながら、自宅でできる仕事を」と考え、ライターの道へ。自身の経験を活かしながら幅広く情報収集を行い、リアルで共感を呼ぶ記事執筆を心がけている。子育て・恋愛・美容を中心に、女性の毎日に寄り添う記事を多数執筆。複数のメディアや自身のSNSでも積極的に情報を発信している。