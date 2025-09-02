¥¢¥ó¥ß¥«¡ÈÃËÀ¿Ø¤ËËÜÅö¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¡ÉÎÏÀâ¡¢¥ª¥ê¥é¥¸Æ£¿¹¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¡Ê53ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿º§³è¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ö¥¬¡¼¥ë¥ª¥¢¥ì¥Ç¥£ ¥·¡¼¥º¥ó2¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÃËÀ¿Ø¤ËËÜÅö¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤³¤È¤ò¸ì¤ê¡¢¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡¦Æ£¿¹¿µ¸ã¤Ï¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¬¡¼¥ë¥ª¥¢¥ì¥Ç¥£¡×¤Ï¡¢·ëº§´êË¾¤ò»ý¤Ä20Âå½÷À¤Î¡È¥¬¡¼¥ë¡É4¿Í¤È¡¢30Âå½÷À¤Î¡È¥ì¥Ç¥£¡É4¿Í¤¬¡¢2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëº§³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯º§³è¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£Á°¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âMC¤òÌ³¤á¤¿¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¼ãÄÐÀé²Æ¤Ë²Ã¤¨¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¡¢½÷Í¥¡¦Ê¿Í´Æà¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¡ÖÃËÀ¿Ø¤ËËÜÅö¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ø·¯¤¬°ìÈÖ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡£¡Ø·¯¤À¤±¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ø·¯¤¬¹¥¤¡Ù¤Ï¤¤¤¤¤±¤É¡¢¡Ø·¯¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡Ù¤Ï¡¢½çÈÖ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¥¤¥ä¤Ê¤Î¤è¤Í¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¢¥ó¥ß¥«¤Î¡È¶â¸À¡É¤Ë¡¢¥ª¥ê¥é¥¸Æ£¿¹¤â¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¿ô»ú¤Ï¸æË¡ÅÙ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¤Ï¡Ö¸æË¡ÅÙ¡ª¡Ø·¯¤À¤±¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Æ£¿¹¤Ï¡ÖÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
