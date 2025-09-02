シンガー・ソングライター絢香（37）が3日に発売する8枚目アルバム「Wonder!」の表題曲「Wonder!」のMVに、女優上白石萌音（27）が出演することが1日、分かった。

デビュー20周年を来年2月に控え、約2年ぶりのアルバムを発売。同曲は心にある“ときめき”や“ふしぎ”（Wonder）を音楽に詰め込んだ楽曲で、MVでは誰もが持っていて忘れてしまったかもしれない女性の無邪気さや無敵な子ども感を、上白石の豊かな表情で表現していく。

上白石は初めて買ってもらったJ−POPのCDが絢香のベストアルバム「ayaka’s History 2006−2009」だったといい、「絢香さんのが曲がずっと大好きで、出演のオファーをいただいて本当に光栄でした」と大喜びした。

続けて「『Wonder』という言葉がもともと大好きで、年齢が重なれば重なるほど貴重で大事にしたいと思っていた言葉なので、タイトルを聞いて胸が高鳴りました。衣装も全部汚していいとのことで、自由に絵の具を使ってお絵かきした時間は、私の中で3年ぐらい効力のある魔法のような時間でした」と振り返った。

絢香は「萌音ちゃんの魅力がとっても輝いていて、華やかでワクワクに満ちた楽しいMVに仕上がりました。私がこの曲で届けたい“ときめき＝Wonder”がいっぱい詰まっています」とし、「“ときめき＝Wonder”を一緒に見つけて楽しんでもらえたらうれしいです」と語った。